¿Recibiste un mensaje extraño? Estas 5 señales pueden ayudarte a detectar una estafa digital antes de caer

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un mensaje de un supuesto familiar, un correo electrónico aparentemente legítimo o incluso un audio con la voz de una persona conocida pueden convertirse en la puerta de entrada para un ataque digital.

La evolución de las herramientas basadas en inteligencia artificial ha permitido que los ciberdelincuentes elaboren engaños cada vez más convincentes y dirigidos específicamente a sus potenciales víctimas.

Ante este escenario, identificar las señales de alerta antes de responder, abrir un archivo o ingresar a un enlace se vuelve fundamental. De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, uno de los principales riesgos no está solamente en la tecnología utilizada por los atacantes, sino también en la confianza y la urgencia que pueden generar sus mensajes.

Cinco medidas para reducir el riesgo

Iván Goicochea, CEO y fundador de XPARTANS, explicó que los delincuentes aprovechan precisamente estas reacciones para conseguir que una persona revele una contraseña, descargue un archivo malicioso o entregue información sensible sin advertir el riesgo.

Entre las amenazas que han cobrado relevancia se encuentran el phishing personalizado mediante correos o mensajes, la suplantación de identidad a través de perfiles falsos, la clonación de voz, los deepfakes y el robo de cuentas.

Por esa razón, el especialista, nos brinda 5 recomendaciones que deben tener en cuenta para evitar amenazas digitales:

Activar doble factor de autenticación: La autenticación multifactor agrega una capa adicional de protección incluso si una contraseña llega a filtrarse. Esta puede activarse en la configuración de aplicaciones o webs de redes sociales o lugares de ecommerce. Evitar reutilizar contraseñas: Usar la misma clave en diferentes plataformas facilita que un atacante pueda acceder a múltiples cuentas. Revisar enlaces y archivos antes de abrirlos: Los mensajes con presión, urgencia o solicitudes inusuales suelen ser una señal de alerta. Inclusive, el mismo buscador de google puede avisarte si un archivo es malicioso antes de descargarlo por correo. Mantener dispositivos actualizados: Celulares, laptops y aplicaciones deben contar con las últimas actualizaciones de seguridad. Proteger información confidencial: Documentos privados, datos personales y conversaciones sensibles no deberían compartirse en plataformas o herramientas digitales sin evaluar sus condiciones de seguridad. Es importante evitar subir estos documentos a cualquier plataforma de IA, aunque creamos que esta solo es utilizada por nosotros.

Cuida tus datos de los ciberdelincuentes

La inteligencia artificial también puede ser utilizada para engañar

La aparición de herramientas capaces de generar contenido realista ha cambiado la forma en que pueden ejecutarse determinadas estafas. Un audio que imita la voz de un familiar o un contenido manipulado mediante técnicas de deepfake puede generar una sensación de confianza en quien lo recibe.

Como resume Goicochea, los ataques continuarán evolucionando conforme avance la inteligencia artificial, pero los usuarios también pueden fortalecer su protección mediante hábitos sencillos. "La prevención empieza con detenerse, verificar y actuar con criterio", señaló el especialista.

Las estafas digitales ya no siempre llegan mediante mensajes evidentemente sospechosos. La suplantación de identidad, los audios clonados, los deepfakes y los correos personalizados pueden hacer que una amenaza parezca legítima.

Por eso, más que confiar únicamente en reconocer un mensaje falso, es importante adoptar medidas preventivas: activar la autenticación multifactor, utilizar contraseñas diferentes, revisar enlaces y archivos, actualizar los dispositivos y proteger la información personal. En un entorno digital donde los engaños son cada vez más sofisticados, detenerse y verificar antes de actuar sigue siendo una de las principales defensas.