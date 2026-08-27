Incautan más de cinco toneladas de detergentes falsificados en SJM: habrían sido destinados a bodegas y mercados del sur de Lima

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de cinco toneladas de productos falsificados fueron retiradas de circulación durante un operativo realizado en San Juan de Miraflores, donde las autoridades encontraron una importante cantidad de detergentes destinados al lavado de ropa de bebé, además de artículos de higiene personal y cosméticos que habrían sido preparados para su posterior comercialización.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), en coordinación con el Ministerio Público y agentes de la División de Operaciones Especiales, conocida como Escuadrón Verde, de la Policía Nacional del Perú (PNP). El operativo se realizó en un inmueble ubicado en el jirón Pablo Arguedas N.° 180, en la urbanización Ciudad de Dios.

Detergentes para bebés estaban almacenados

Durante la inspección, los especialistas encontraron una gran cantidad de productos de distintas marcas comerciales. El mayor volumen correspondía a detergentes y jabones para ropa , incluidos artículos destinados específicamente al lavado de prendas de bebés. También fueron hallados champús, desodorantes y otros productos de higiene y cosmética.

Según la información difundida por las autoridades, estos productos habrían estado destinados a su comercialización y distribución en bodegas y mercados ubicados en la zona sur de Lima. La incautación permitió evitar que una considerable cantidad de artículos cuya procedencia y condiciones de fabricación no podían ser verificadas llegara a los consumidores.

El hallazgo genera especial preocupación debido a que varios de los productos estaban relacionados con el cuidado de bebés. En este tipo de artículos, la composición y las condiciones bajo las cuales fueron elaborados son factores importantes para determinar si pueden ser utilizados de manera segura.

¿Qué riesgos tienen los productos falsificados?

La Digemid advirtió que el uso de productos cuya composición, procedencia y condiciones de fabricación son desconocidas puede generar diferentes riesgos para la salud. Entre ellos se encuentran posibles irritaciones, alergias y otras reacciones adversas.

Jeanette Mayo, especialista del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, explicó que la situación es todavía más delicada cuando los productos están destinados a la higiene y cuidado de los menores.

"El uso de productos cuya composición y condiciones de fabricación se desconocen puede generar riesgos para la salud, como irritaciones, alergias y otras reacciones adversas. Esta situación reviste especial preocupación cuando se trata de productos destinados a la higiene y cuidado de los bebés, debido a la mayor sensibilidad de su piel", señaló la especialista.

La advertencia cobra relevancia porque los detergentes utilizados para lavar prendas de bebés pueden entrar en contacto indirecto con la piel a través de la ropa. Por ello, la imposibilidad de conocer qué sustancias contienen estos productos o bajo qué controles fueron elaborados representa un riesgo que las autoridades buscan evitar.

Además de los detergentes, durante el operativo fueron encontrados otros productos de higiene y cosméticos que también serán materia de investigación. Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con delitos contra la salud pública y la propiedad industrial, mientras continúan las diligencias para establecer las responsabilidades correspondientes.