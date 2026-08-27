Minem acuerda incluir a mototaxistas y transporte multimodal en subsidio de combustible en Iquitos

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la mesa técnica para abordar las medidas contra el alza de precios de los combustibles en la región Loreto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, informó que se han llevado a acuerdos entre el Ejecutivo, autoridades y gremios de transporte de carga y pasajeros de la región.

Acuerdos para la focalización del subsidio y empadronamiento

Entre los acuerdos destaca la incorporación de los mototaxistas y el transporte multimodal, para que puedan acceder, en el menor plazo posible, al subsidio directo focalizado que decretó el gobierno para ayudar a mitigar el impacto de los precios de los combustibles para ayudar a mitigar el impacto de los precios de los combustibles y que se emitirá un Decreto de Urgencia para agilizar el empadronamiento a más tardar el 18 de septiembre.

"Y, como mecanismo para contribuir a la reducción de precios, el MINEM ha fortalecido mecanismos que promuevan la libre competencia en Loreto, como ocurre en todo el país", indicó la viceministra.

Esta iniciativa busca aliviar la presión económica sobre los conductores locales, garantizando que los beneficios estatales lleguen de manera directa a los sectores más vulnerables del sector transporte en la Amazonía.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Ministerio de Energía y Minas, a través de la viceministra de Hidrocarburos, Liz Cárdenas, dio a conocer que se acordó incorporar a mototaxistas y al transporte multimodal como beneficiarios del subsidio por el alza de combustibles. Señaló que... pic.twitter.com/lmbfzTMUvz — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

Participación autoridades y articulación regional

En la mesa técnica, realizada en la sede del Gobierno Regional de Loreto, se abordaron las inquietudes de los dirigentes de la CGTP, y la viceministra indicó que el futuro Decreto de Urgencia incorporará la realidad del transporte en Loreto, para atender los requerimientos del transporte en la región.

En la reunión participaron el gobernador regional de Loreto, René Chávez, el senador Juan Carlos del Águila, la prefecta de la región, Sandra Chumpitaz, los diputados Neri Pinasco, Ana Giuffra y César Vidaurre. Además, la alcaldesa de la provincia de Maynas, Paola Bances, representantes de PCM, entre otras autoridades y organizaciones sociales.

El diálogo multisectorial permitió establecer una hoja de ruta orientada a fiscalizar la distribución de los hidrocarburos y asegurar la estabilidad de tarifas en el servicio público de la zona. stas acciones buscan sentar las bases para un desarrollo económico sostenible que reduzca el impacto del alza de insumos clave en el transporte diario de la población loretana.

Asimismo, el Minem continuará supervisando el cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de trabajo con los gremios loretanos, con el objetivo de garantizar la transparencia en la aplicación de las normativas de subsidio y evitar distorsiones en el mercado de hidrocarburos.