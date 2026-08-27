Fin de una era en el vóley peruano: Karla Ortiz se retira de la selección

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La histórica capitana Karla Ortiz anunció oficialmente su retiro de la Selección Peruana de Vóley, poniendo fin a una destacada trayectoria de más de dos décadas vistiendo la camiseta blanquirroja.

El legado de Karla Ortiz

A sus 34 años, Ortiz se despide del combinado nacional como última jugadora en actividad de la mítica generación mundialista de Japón 2010. A lo largo de su carrera con la selección, la atacante nacional se consolidó no solo como una pieza fundamental dentro del campo de juego gracias a su potencia y experiencia, sino también como la líder indiscutible del vestuario y un ejemplo de resiliencia para las nuevas promesas del vóley peruano.

"Jamás imaginé que llegaría el día de despedirme de esta hermosa camiseta. Defender estos colores me trajo inmensas alegrías y también grandes aprendizajes en las tristezas. Hoy cierro una etapa maravillosa en mi vida para abrir paso a nuevos proyectos", expresó Ortiz en sus redes sociales.

El aporte de la atacante punta al equipo patrio trascendió las cifras individuales, convirtiéndose en el sostén anímico del equipo durante momentos de recambio generacional y en torneos continentales de alta exigencia. Su constante compromiso dentro del campo de juego sirvió como referente técnico para las jóvenes jugadoras que hoy asumen la responsabilidad de defender los colores nacionales.

Futuro profesional en la Liga Nacional y su vínculo con Universitario

A pesar de su alejamiento de la blanquirroja, la destacada deportista no dejará las canchas por completo, ya que continuará su carrera a nivel de clubes. Karla Ortiz defenderá los colores de Universitario de Deportes, escuadra con la que renovó su vínculo contractual para disputar la temporada de la Liga Nacional de Vóley con el firme objetivo de pelear por el título nacional y seguir regalando alegrías a los aficionados.

La permanencia de la voleibolista en el torneo local asegura que el certamen mantenga a una de sus figuras de mayor jerarquía y trayectoria en la alta competencia. La afición crema podrá seguir disfrutando de su potencia en el ataque durante las jornadas decisivas del campeonato nacional de primera división.

Asimismo, la atleta continuará impulsando proyectos vinculados al desarrollo deportivo y al fortalecimiento de las canteras locales para transmitir su experiencia a las próximas generaciones de voleibolistas. Su objetivo es aportar al crecimiento de la disciplina desde diferentes frentes del ámbito deportivo nacional.

En ese sentido, Karla Ortiz deja una huella imborrable en la historia reciente del vóley peruano, marcando el cierre de un ciclo emblemático en la blanquirroja y dando paso a una nueva etapa enfocada en sus metas con el club de sus amores.