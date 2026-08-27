ATU impulsa la formalización de taxis con eliminación de deuda por infracciones de tránsito

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) presentó una iniciativa que busca promover la formalización de taxis mediante la reducción o eliminación de deudas por infracciones de tránsito.

El presidente ejecutivo, David Hernández, explicó que el mecanismo no constituye una amnistía, sino un esquema de razonabilidad y proporcionalidad: los conductores deberán cancelar el 10% del monto total de sus multas para acceder a la formalidad y tramitar su título habilitante.

Detalles del anuncio

Hernández precisó que el 2 de septiembre se publicarán los lineamientos para acceder al beneficio. Los conductores que tengan sanciones por circular sin autorización o título habilitante podrán acercarse a la ATU, regularizar su situación y obtener la eliminación de la deuda acumulada.

"No es un borrón y cuenta nueva. Aquí lo que necesitamos es que los operadores trabajen tranquilos, avanzar y desarrollar el servicio", señaló.

El funcionario subrayó que la medida busca incentivar la formalidad sin imponer costos adicionales. "La formalidad no tiene costo", afirmó, destacando que más de 1,600 personas ya han dejado la informalidad en este periodo gracias a las acciones de la entidad.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | En diálogo con Exitosa, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, informó que impulsan la formalización de taxis mediante la reducción o eliminación de deudas por infracciones de tránsito.



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Reducción de hasta el 90% en multas

La iniciativa se enmarca en el régimen excepcional de reducción de multas aprobado por el MTC, que permite rebajas de hasta el 90% en sanciones de tránsito y transporte.

Aunque el Gobierno sostiene que se trata de un mecanismo para aliviar cargas económicas y descongestionar procesos administrativos, críticos advierten que podría interpretarse como un "premio a la informalidad" y debilitar la cultura de respeto a las normas de tránsito. Sin embargo, cabe señalar que el ministro Rafael Rey señaló esta tarde que este beneficio no incluiría a los transportes informales.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, señaló que todas las multas de tránsito o transporte son abusivas y puso en comparación lo que se paga en España y Perú por exceso de velocidad, indicando que no se tomó en cuenta la... pic.twitter.com/JIK1eRCguQ — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

En el caso de la ATU, el beneficio está condicionado a la formalización, lo que busca diferenciarlo de una amnistía general para los transportistas. La entidad insiste en que el objetivo central de su propuesta es que los conductores se integren al sistema regulado, con títulos y autorizaciones vigentes, para mejorar la calidad del servicio y así también garantizar mayor seguridad a los usuarios.

La propuesta de la ATU abre un debate entre flexibilizar sanciones para promover la formalidad y mantener la firmeza en el cumplimiento de las normas de tránsito. Mientras la entidad asegura que la medida permitirá que miles de conductores se regularicen, especialistas advierten que será clave vigilar su implementación para evitar que se convierta en un incentivo a la reincidencia.