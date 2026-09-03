Aumento del sueldo mínimo: MTPE discutirá hoy este tema y abordará los desafíos laborales ante El Niño y la IA

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reunirá este jueves 3 de setiembre a representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores para discutir los principales desafíos que enfrenta el mercado laboral peruano.

La cita se desarrollará desde las 9:00 a. m. en la sede de la institución, durante la Sesión Extraordinaria N.° 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

La jornada marcará el inicio de una nueva etapa para este espacio de diálogo social, que buscará trasladar las discusiones entre los distintos sectores hacia acuerdos y medidas concretas.

Entre los puntos centrales de la agenda figuran: la remuneración mínima vital, la prevención de los efectos laborales del fenómeno El Niño y la transformación del empleo ante el desarrollo de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

El Niño pone en alerta al empleo

Uno de los principales asuntos que será abordado durante la sesión será la necesidad de anticipar los efectos que podría generar El Niño sobre el empleo y los ingresos de las familias. La preocupación estará especialmente concentrada en las regiones y actividades económicas que presentan una mayor exposición ante posibles eventos climáticos.

Desde el MTPE se plantea que trabajadores, empleadores y autoridades articulen esfuerzos para diseñar medidas preventivas que permitan reducir las consecuencias sobre las actividades productivas y proteger, en la medida de lo posible, las fuentes de empleo.

Esta discusión adquiere relevancia debido a que los eventos climáticos pueden afectar directamente sectores productivos, interrumpir actividades económicas y generar dificultades para los trabajadores. Por ello, la propuesta apunta a incorporar la participación de los actores laborales en las acciones de prevención y respuesta.

Sueldo mínimo y empleos del futuro

Otro de los temas prioritarios será la remuneración mínima vital. El CNTPE constituye el espacio destinado al diálogo tripartito sobre una eventual propuesta de incremento, buscando mejorar los ingresos de los trabajadores sin generar efectos adversos sobre el empleo formal ni crear mayores obstáculos para la formalización laboral.

La agenda también pondrá sobre la mesa el futuro del trabajo. El avance tecnológico y la inteligencia artificial están modificando las actividades laborales, por lo que el CNTPE analizará la necesidad de fortalecer la capacitación y desarrollar nuevas competencias entre los trabajadores.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo previamente una reunión con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), donde recibió la agenda laboral del sector. En ese encuentro, remarcó la importancia de que el diálogo social se traduzca en soluciones concretas que mejoren las condiciones laborales y contribuyan a la competitividad del país.

Con esta nueva sesión, el MTPE busca consolidar al CNTPE como un espacio permanente para construir consensos. La discusión sobre el sueldo mínimo, la prevención frente a El Niño y los cambios provocados por la inteligencia artificial marcará una agenda que apunta a responder tanto a las necesidades actuales de los trabajadores como a los desafíos que enfrentará el mercado laboral en los próximos años.