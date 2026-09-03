Precio del dólar HOY en Perú: ¿en cuánto abrió el tipo de cambio este jueves 3 de septiembre?

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Precio del dólar hoy en Perú ¿bajó o subió? Conoce cuál en cuánto abrió la moneda y cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este jueves 3 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Así cotiza

El precio del dólar hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, vuelve a captar la atención de los peruanos, especialmente de quienes realizan operaciones en moneda extranjera, tienen compromisos en dólares o siguen la evolución del tipo de cambio.

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano es importante, ya que permite identificar si es el mejor momento para comprar o vender la moneda. Además, conocer el precio de forma diaria ayuda a tomar mejores decisiones financieras y a planificar gastos, ahorros o pagos que estén vinculados con esta moneda.

Para anticiparte a los cambios que pueda presentar el dólar en la mañana de este jueves, te revelamos cuál es el valor actual de la moneda extranjera en Perú, de acuerdo a la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este 2 de septiembre Lee también COMPRA VENTA S/3,353 S/3,360

¿Bajó el precio del dólar en Perú? Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat reflejan una leve variación, en comparación al día de ayer, miércoles 2 de septiembre, donde la compra de la divisa estaba a S/3,360 y la venta fue de S/3,368.

Tipo de cambio del dólar paralelo el 3 de septiembre

Ten en cuenta que el precio del dólar puede variar en el día debido a distintos factores que pueden influir en la cotización, entre ellos se encuentran las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el comportamiento de los mercados internacionales, los flujos de capital, los precios de las materias primas, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities y la incertidumbre de la coyuntura política local.

En ese sentido, también es ideal conocer cuál es la cotización del dólar en el mercado paralelo o las casas de cambio de nuestro país, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el precio del dólar paralelo u 'Ocoña' es el siguiente en la mañana de este jueves:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,345 | Venta S/3,370.

Cotización del dólar paralelo hoy, 3 de septiembre.

¿En cuánto cerró ayer 2 de septiembre en Perú?

El BCRP precisó en su página oficial que el dólar cerró ayer, miércoles 2 de septiembre, con un valor de S/ 3,3640, tras haber iniciado la jornada en S/ 3,3570. Asimismo, el promedio interbancario concluyó en S/ 3,3571, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3,3640 y un mínimo de S/ 3.3540.

Para los consumidores, conocer el precio del dólar hoy en Perú resulta importante porque las variaciones de la moneda estadounidense pueden repercutir en productos importados, viajes, préstamos, ahorros y diferentes operaciones comerciales. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 3 de septiembre.