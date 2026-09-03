Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, queda fascinado con Los Mirlos: "Perú me gusta mucho"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música peruana se metió, literalmente, en los parlantes frente a una estrella internacional. Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, escuchó a Los Mirlos gracias a Coco Maggio y no solo reconoció su sonido, sino que hasta aseguró que lo samplearía.

Will.i.am escucha a Los Mirlos

Will.i.am llegó al Perú como parte de su gira y participó en una actividad organizada por LG, donde tuvo la oportunidad de compartir unos momentos con un grupo de influencers. Entre ellos estuvo Coco Maggio, quien no quiso desaprovechar la ocasión y decidió mostrarle algo bien peruano.

El exconductor de Combate se acercó al reconocido cantante, productor y compositor estadounidense y fue directo al grano. "Will, tengo dos segundos para mostrarte una canción peruana", le dijo. El artista simplemente respondió: "Está bien".

Maggio tomó uno de los parlantes de la línea LG XBOOM y puso una canción de Los Mirlos. Apenas empezaron a sonar los primeros acordes, le contó quién estaba detrás de ese peculiar ritmo: "Estos son Los Mirlos".

Will.i.am prestó atención a la canción y rápidamente intentó ubicarla en el tiempo. El integrante de Black Eyed Peas reconoció que se trataba de un sonido antiguo y lo calificó como "de la vieja escuela".

Coco, entonces, le dio un poquito más de contexto. "Es cumbia, de la selva, de la selva tropical", explicó. La descripción hizo que Will.i.am intentara calcular la época de la canción. "Es como... ¿de 1970 o algo así?", preguntó. "Sí, exactamente", respondió Maggio.

Will.i.am samplearía a Los Mirlos

Pero la cosa no quedó en una simple escucha. Coco Maggio quiso saber si el sonido de Los Mirlos le resultaba familiar al artista estadounidense. "¿Te resulta familiar el sonido?", le preguntó. "Sí", respondió Will.i.am.

Conociendo además su trayectoria como productor musical, Maggio fue un paso más allá y le lanzó una pregunta que llamó la atención: "¿Lo samplearías?". La respuesta del cantante fue corta, pero bastante clara: "Sí", contestó entre risas.

Coco no pudo ocultar su entusiasmo y le agradeció por la respuesta. "Gracias, Will. Eres increíble. Muchas gracias", le dijo. Y aquí vino otro detalle que llamó la atención. Lejos de querer cortar la canción, Will.i.am pidió seguir escuchándola: "Bueno, déjame terminar de escucharla", señaló.

La canción continuó sonando y el momento se volvió todavía más espontáneo. El integrante de Black Eyed Peas empezó a seguir el ritmo de la cumbia amazónica, acompañando la melodía con su voz y soltando algunos sonidos mientras escuchaba.

En medio de la dinámica, incluso se le escucha repetir: "Hey, hey, hey". Coco Maggio también se sumó a la melodía, generando un pequeño intercambio musical entre ambos mientras Los Mirlos seguían sonando.

Así fue como Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, terminó descubriendo de cerca el sonido de Los Mirlos y la cumbia amazónica peruana. El artista reconoció que la canción tenía un estilo de otra época, confirmó que le resultaba familiar y hasta aseguró que samplearía ese sonido.