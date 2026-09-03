Senado pone en marcha proceso para ratificar a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado inició el proceso de ratificación de Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La evaluación se produce luego de que el Poder Ejecutivo confirmara su permanencia por un nuevo periodo de cinco años.

Durante la primera sesión ordinaria, Velarde presentó una breve exposición ante los integrantes de la comisión y posteriormente respondió las preguntas formuladas por los legisladores sobre su continuidad al frente de la entidad monetaria.

Ejecutivo respalda a Julio Velarde

El proceso se inició luego de que el Poder Ejecutivo ratificara a Julio Velarde en el cargo por un periodo adicional de cinco años. La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema 258-2026-PCM, publicada el último 21 de agosto.

Resolución Suprema N° 258-2026-PCM del pasado 21 de agosto (Captura)

Informe será votado en septiembre

La comisión, presidida por Hugo Ccahuana Aymachoque, deberá elaborar un informe en el que recomiende la ratificación o no de Velarde. Este documento tendrá que ser sometido a votación, como máximo, el próximo 9 de septiembre.

Hugo Ccahuana Aymachoque

Luego de su aprobación, el informe será elevado a la Junta de Portavoces para que sea incluido en la agenda del Pleno del Senado, donde se realizará la deliberación y votación definitiva.

Para concretar la ratificación, Velarde necesitará el respaldo de más de la mitad del número legal de integrantes de la Cámara Alta.

También elegirán tres directores

Durante la misma sesión, la comisión aprobó por unanimidad, con 11 votos a favor, la convocatoria para elegir a tres nuevos integrantes del directorio del BCR.

El proceso contempla la presentación de propuestas entre el 4 y 8 de septiembre, seguida de la verificación de requisitos y la evaluación de las trayectorias académicas y profesionales. Las entrevistas personales se desarrollarán del 22 al 24 de septiembre, mientras que el informe final está previsto para el 7 de octubre.

El anuncio de la reelección de Julio Velarde como presidente del BCR está previsto para el 9 de septiembre.

De esta manera, el Senado inició formalmente la evaluación de la continuidad de Julio Velarde al frente del BCR, mientras avanza paralelamente el proceso para completar su directorio. La decisión final sobre su ratificación deberá pasar por el Pleno del Senado.