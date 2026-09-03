Ley de Presupuesto 2027: Pleno del Congreso sesionará hoy, jueves 3 de septiembre, para la sustentación del proyecto

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso de la República abrirá este jueves una nueva etapa en el proceso de aprobación del presupuesto público para el 2027. Desde las 10:00 a. m., el Pleno sesionará para recibir al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, quienes sustentará las iniciativas económicas remitidas por el Poder Ejecutivo.

La jornada permitirá que los parlamentarios conozcan los principales lineamientos planteados por el Gobierno para administrar los recursos del Estado durante el próximo año fiscal.

La exposición comprende tres proyectos considerados fundamentales: la Ley de Presupuesto, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público.

Ejecutivo explicará prioridades para 2027

Durante la sustentación, los representantes del Ejecutivo deberán explicar principalmente cuáles serán las prioridades del gasto público y de qué manera se financiarán las obligaciones previstas para el próximo año. Con ello, los congresistas podrán evaluar los planteamientos antes de iniciar el correspondiente debate parlamentario.

El proyecto de Presupuesto tiene especial relevancia debido a que establece el límite máximo de gasto que podrá ejecutar el Estado durante el año fiscal 2027. Por ello, su contenido permitirá conocer hacia qué sectores y necesidades se pretende orientar una parte importante de los recursos públicos.

La presentación de estas iniciativas se encuentra vinculada al artículo 78 de la Constitución Política del Perú, que establece la obligación del Poder Ejecutivo de remitir al Parlamento los proyectos relacionados con el presupuesto, el endeudamiento y el equilibrio financiero para su análisis y posterior aprobación.

Además, el Reglamento del Congreso establece que la exposición de las leyes presupuestarias debe efectuarse dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de los proyectos ante el Parlamento.



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Se convocó a sesión del Pleno del Congreso el jueves 3 de septiembre, desde las 10:00 a. m., a fin de que acudan el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de... pic.twitter.com/nfFQEXiGer — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

Congreso definirá el futuro del presupuesto

La sesión de este jueves fue convocada previamente por el presidente del Congreso y titular de la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Torres. La convocatoria quedó formalizada luego de que el Ejecutivo remitiera al Parlamento sus propuestas económicas para el 2027.

Los documentos fueron presentados con carácter de "muy urgente", según la información consignada en la convocatoria. Aunque corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo presentar estas iniciativas, será el Congreso el encargado de debatirlas y aprobarlas mediante las respectivas leyes.

De esta manera, la presencia de Galarreta y Cuba ante el Pleno marcará el inicio de una etapa decisiva. Tras la sustentación, los parlamentarios deberán revisar las propuestas y discutir sus alcances antes de adoptar una decisión sobre el marco que regirá el manejo de los recursos públicos durante el 2027.

La sesión de este jueves será, por tanto, un punto de partida para definir las prioridades económicas del próximo año. La sustentación permitirá al Congreso conocer los argumentos del Ejecutivo, mientras que el debate posterior determinará finalmente cómo se distribuirán y financiarán los recursos del Estado en 2027.