Excongresista Kelly Portalatino aseguró que llegó a un acuerdo legal con el ciclista que atropelló

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La excongresista y exministra de Salud, Kelly Portalatino Ávalos, se manifestó a través de sus redes sociales para asegurar que llegó a un acuerdo legal con el ciclista que atropelló la madrugada del miércoles 2 de septiembre y ser detenida por estar involucrada en un accidente de tránsito.

Comunicado de Kelly Portalatino en redes sociales

Por medio de su cuenta en las plataformas digitales, la excongresista, Kelly Portalatino se pronunció públicamente sobre el acuerdo legal al que ha llegado con el ciclista agraviado en el accidente de tránsito reportado el pasado 2 de septiembre mediante el vehículo que ella manejaba.

En ese sentido, la profesional aseguró que en ningún momento abandonó al agraviado y sostuvo que, tras el incidente, actuó de inmediato para brindarle auxilio médico.

"Fiel a mi vocación como médica de profesión y a mis principios como ciudadana, en ningún momento hubo abandono de la persona agraviada. Tras el incidente fortuito, procedí inmediatamente a brindarle el socorro correspondiente, priorizando su vida e integridad", expresó en redes sociales.

PRONUNCIAMIENTO A LA OPINIÓN PÚBLICA



Ante los recientes hechos de dominio público relacionados con un accidente de tránsito en el cual me vi involucrada junto a un ciudadano ciclista, me dirijo a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general para... pic.twitter.com/7smdXBC1HR — kelly portalatino (@kellyportalati2) September 3, 2026

Excongresista publicó imágenes del momento en el que se dio el acuerdo legal

La excongresista afirmó que llegó a una conciliación con el ciudadano involucrado en el accidente de tránsito y aseguró que el acuerdo se concretó de manera legal y justa. Según señaló, el paciente se encuentra estable y lúcido, para lo cual pudo firmar el documento que expresa el acuerdo entre ambas partes.

"Tal como se puede evidenciar en los registros fotográficos, hemos llegado a una conciliación legal y justa. El paciente se encuentra estable, lúcido y, con plena voluntad y consciencia, firmó el acuerdo respectivo. Reitero mi compromiso inquebrantable con la salud pública, el respeto a las leyes y el bienestar de todos los peruanos", afirmó la excongresista.

Este documento se da luego que la madre del ciclista afirmara que Kelly Portalatino no se estaba haciendo cargo de los trámites correspondientes ni de los cuidados médicos del agraviado.

Fiscalía abre investigación contra la excongresistas

El pasado 2 de septiembre, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la excongresista Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas, luego de un incidente de tránsito ocurrido en el Cercado de Lima, que habría dejado afectado a un ciudadano que se desplazaba a bordo de una bicicleta eléctrica.

Finalmente, el acuerdo legal entre la excongresista Kelly Portalatino y el ciclista que atropelló el último miércoles de septiembre hará que ambas partes lleguen a una conciliación justa con la situación.