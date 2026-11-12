Bebé caracterizado de León XIV llegó desde Chiclayo para recibir bendición del sumo pontífice

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bebé llamado Jasiel, caracterizado con una vestimenta idéntica a la del papa León XIV, viajó desde la ciudad de Chiclayo hasta la capital con la esperanza de recibir la bendición del sumo pontífice durante su visita apostólica al Perú. Acompañado de sus familiares, el menor se sumó a los miles de fieles congregados en los puntos de recorrido oficial para aguardar el paso de la comitiva papal.

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