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Tierno momento

Bebé caracterizado de León XIV llegó desde Chiclayo para recibir bendición del sumo pontífice

La presencia del pequeño vistiendo el atuendo del papa León XIV captó la atención de los asistentes y de los medios de comunicación presentes en la jornada.

El infante lleva un tierno disfraz.
El infante lleva un tierno disfraz. (Composición: Exitosa)

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2026

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Un bebé llamado Jasiel, caracterizado con una vestimenta idéntica a la del papa León XIV, viajó desde la ciudad de Chiclayo hasta la capital con la esperanza de recibir la bendición del sumo pontífice durante su visita apostólica al Perú. Acompañado de sus familiares, el menor se sumó a los miles de fieles congregados en los puntos de recorrido oficial para aguardar el paso de la comitiva papal.

 

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