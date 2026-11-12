Se la sabe de memoria: Papa León XIV canta emocionado el Contigo Perú" en la Plaza Mayor de Lima

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV al Centro Histórico de Lima se vivió desde el estrado instalado frente a la Plaza Mayor. La orquesta y el coro encargados de acompañar la jornada interpretaron "Contigo Perú", una canción profundamente representativa del sentimiento nacional.

El pontífice no quedó ajeno al momento y acompañó la interpretación con entusiasmo. Su participación generó aplausos y celebración entre los fieles reunidos en la Plaza Mayor de Lima, quienes vivieron el encuentro como una muestra de cercanía y cariño hacia el Perú.

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