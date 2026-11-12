Papa León XIV rezó la Hora Media: ¿qué significa esta práctica y por qué ocupa un lugar importante dentro de la Iglesia?

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 12 de noviembre, el sumo pontífice participó en el rezo de la Hora Media junto a representantes de la Iglesia peruana en la Basílica Catedral de Lima, una ceremonia que permitió recordar la importancia de la oración comunitaria dentro de la fe católica.

El encuentro congregó a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas, quienes compartieron este momento de recogimiento con el sucesor de Pedro. Antes de iniciar la celebración, el santo padre fue recibido por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, quien le ofreció unas palabras de bienvenida.

Pero ¿qué significa esta práctica y por qué ocupa un lugar importante dentro de la Iglesia? La Hora Media forma parte de una tradición litúrgica que busca mantener presente la oración durante diferentes momentos de la jornada.

¿Qué es la Hora Media y cuáles son sus momentos?

En diálogo con la agencia Andina, el padre Juan Carlos Valverde, de la Arquidiócesis de Lima, explicó que esta celebración pertenece a la Liturgia de las Horas, una práctica que reúne oraciones, himnos, salmos, lecturas bíblicas y antífonas, cuyos contenidos varían según el calendario litúrgico y la festividad correspondiente.

Esta tradición comprende diferentes momentos de oración. Comienza con los laudes, que se realizan al iniciar el día, y continúa con la Hora Media , que se divide en tres partes: tercia, aproximadamente a las 09:00 horas; sexta, al mediodía; y nona, alrededor de las 15:00 horas. Posteriormente se celebran las vísperas, al finalizar la tarde, y las completas, antes de dormir.

En el caso del encuentro con León XIV, programado para las 10:20 horas, correspondió realizar la hora tercia. Según explicó el sacerdote, la celebración comprendió un himno, tres salmos y una lectura bíblica, además de un responsorio, una oración final y la bendición.

¿Quiénes pueden participar en esta tradición católica?

Aunque suele relacionarse con sacerdotes y religiosos, la Liturgia de las Horas no es exclusiva de quienes ejercen una función dentro de la Iglesia. El padre Valverde aclaró que cualquier fiel puede incorporarla a su vida espiritual mediante el breviario, también conocido como diurnal, un libro que contiene las oraciones correspondientes a cada momento del día.

El sacerdote destacó que esta práctica permite expresar la unidad de la comunidad católica mediante una misma oración, a diferencia de las plegarias espontáneas que cada persona puede realizar individualmente.

Asimismo, consideró que compartir este momento con el papa representa una oportunidad para pedir por el bienestar del país, especialmente ante las dificultades políticas, sociales y climáticas que enfrenta el Perú. También invitó a orar por quienes atraviesan situaciones de sufrimiento físico y espiritual.

En conclusión, la participación de León XIV en esta celebración no solo permitió acercar una antigua tradición religiosa a los fieles, sino que también reforzó el valor de la oración compartida como expresión de unidad, solidaridad y esperanza para la Iglesia y el pueblo peruano.