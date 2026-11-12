Joven rompe cordón policial y casi provoca accidente durante traslado del papa León XIV a la Nunciatura

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el traslado del papa León XIV hacia la Nunciatura Apostólica, tras cumplir con los actos protocolares en la Plaza de Armas junto a la población, una joven rompió el cerco de seguridad y protagonizó un inesperado incidente en la vía pública. La ciudadana logró sortear temporalmente el cordón policial en medio de la multitud congregada, generando momentos de tensión y obligando a una rápida reacción del personal de resguardo para controlar la situación de manera oportuna.

Despliegue de seguridad y reacción de la Policía Nacional del Perú

El desplazamiento del sumo pontífice por las principales arterias de la capital exigía un riguroso operativo de control a cargo de la Policía Nacional del Perú, diseñado para custodiar la caravana oficial y mantener el orden entre los miles de fieles que se encontraban apostados en los alrededores.

Pese a las vallas metálicas y las restricciones vehiculares implementadas desde tempranas horas, la vulnerabilidad del perímetro en un tramo específico permitió que la joven accediera de manera imprevista hacia los carriles destinados al tránsito de los vehículos oficiales.

Ante la irrupción inesperada, los agentes del equipo de seguridad inmediata y efectivos de la unidad de escolta actuaron de manera coordinada para interceptar a la ciudadana antes de que se aproximara peligrosamente a la unidad móvil en la que se trasladaba el obispo de Roma.

Tras el incidente, la mujer fue retirada de la calzada por el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y puesta a buen recaudo hacia una zona segura de la vereda. Las autoridades del orden reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la prudencia y respetar los perímetros de seguridad establecidos durante las actividades oficiales del viaje apostólico para evitar situaciones de riesgo en la vía pública.

Emotiva interpretación de "Contigo Perú" durante el acto oficial en la Plaza Mayor

Momentos antes del incidente registrado en las calles de la capital, uno de los pasajes más significativos de la visita del papa León XIV al Centro Histórico de Lima tuvo lugar desde el estrado oficial instalado frente a la Plaza Mayor. En dicha locación, la orquesta y el coro encargados de musicalizar la jornada interpretaron el vals "Contigo Perú", un tema profundamente arraigado en la identidad y el sentimiento patriótico nacional.

El pontífice no permaneció ajeno a la interpretación musical y acompañó la pieza con evidente entusiasmo desde su estrado, un gesto espontáneo que desató las ovaciones y la celebración colectiva de los fieles congregados en el corazón de la ciudad. La multitud vivió el momento como una muestra directa de afecto y cercanía del líder de la Iglesia católica hacia el pueblo peruano.

En ese sentido, el papa León XIV consolidó un ambiente de celebración y comunión con los ciudadanos antes de iniciar su recorrido oficial hacia la Nunciatura Apostólica.