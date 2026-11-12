Papa León XIV: "Dios ha creado al ser humano varón y mujer, solamente de esta unión se expresa la reciprocidad"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV compartió una reflexión sobre el papel del varón y la mujer en la familia y la sociedad durante su encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

En su intervención, el sumo pontífice abordó los cambios culturales que han transformado los roles tradicionales de ambos y recordó la importancia de la complementariedad y la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad mejor.

El pontífice señaló que las nuevas dinámicas sociales han impulsado la búsqueda de diferentes actitudes y estilos de vida en el entorno familiar y social. Sin embargo, consideró necesario reafirmar la visión de la Iglesia sobre la creación del ser humano como varón y mujer, así como el significado de su unión.

"Los cambios culturales han modificado los roles tradicionales de varones y mujeres que buscan desarrollar nuevas actitudes y estilos en la familia y en la sociedad, a veces por vías equivocadas. Esta situación nos demanda proponer con mayor raíz que Dios ha creado al ser humano varón y mujer, y solamente en esta unión se expresa la reciprocidad y la complementariedad desde donde se despliega la paternidad y la maternidad, la filiación y la fraternidad, y el compromiso de todos por una sociedad mejor", manifestó León XIV.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre la igualdad en el matrimonio?

En su reflexión, el santo padre también hizo una precisión sobre las responsabilidades que comparten los integrantes de una pareja. Si bien destacó la complementariedad entre el hombre y la mujer, aclaró que esta visión no debe utilizarse para justificar relaciones desiguales dentro del hogar.

"Sin embargo, vivir en la verdad de nuestro ser varón y mujer no justifica la desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas ni la subordinación de un cónyuge a otro", enfatizó.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Durante el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, el papa León XIV compartió una reflexión sobre la creación del ser humano y la reciprocidad en la unión entre el varón y la mujer. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

De esta manera, el pontífice incorporó a su mensaje una referencia directa a la distribución de las labores familiares y a la relación entre los esposos, señalando que la diferencia entre ambos no debe convertirse en motivo de sometimiento o desigualdad.

León XIV pide corresponsabilidad en la construcción de la sociedad

El papa también insistió en la necesidad de continuar trabajando para armonizar los roles del varón y la mujer dentro de las familias. Para ello, consideró fundamental reconocer que ambos tienen responsabilidades compartidas en el desarrollo de la sociedad.

"Debemos seguir trabajand o para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad", sostuvo.

En conclusión, el mensaje de León XIV puso en el centro de su reflexión la familia como espacio de reciprocidad, complementariedad y responsabilidades compartidas. Su pronunciamiento también remarcó que estos principios no deben justificar la subordinación de uno de los cónyuges, sino promover el compromiso conjunto de hombres y mujeres con el bienestar familiar y social.