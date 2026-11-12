Ministro Angello Tangherlini inaugura Vía de Evitamiento Papa León XIV para conectar Chiclayo y Lambayeque

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en servicio la Vía de Evitamiento Papa León XIV, ubicada en la región Lambayeque. Esta infraestructura se convierte en la primera obra vial del país que lleva el nombre del sumo pontífice, como homenaje ante su llegada al Perú.

MTC inaugura y pone en funcionamiento Vía de Evitamiento en honor al papa León XIV

La ceremonia de inauguración fue encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal, y contó con la participación del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; el vicario general de la Diócesis de Chiclayo, padre Jorge Villegas, quien tuvo a su cargo la bendición de la obra.

Durante la actividad, el titular del MTC destacó que la puesta en funcionamiento de esta infraestructura responde al compromiso asumido por el Gobierno para garantizar su operatividad ante la llegada del papa León XIV a territorio peruano.

"Estamos aquí dando cumplimiento al compromiso asumido por la presidenta Keiko Fujimori, quien estuvo aquí hace algunas semanas y se comprometió a que esta vía entraría en operación antes de la llegada del papa León XIV", señaló.

🚧 ¡Lambayeque se prepara para recibir al papa León XIV con una nueva vía que lleva su nombre! El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, inauguró y puso en servicio la Vía de Evitamiento papa León XIV, una infraestructura que permitirá mejorar la conexión entre Chiclayo y Lambayeque. Con esta obra, el tiempo de viaje se reducirá de 40 a solo 14 minutos, beneficiando directamente a más de 1.3 millones de personas y facilitando el transporte de pasajeros y mercancías en el norte del país. Esta vía fortalecerá la seguridad vial de la región. La ceremonia contó con la presencia del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; el vicario general de la Diócesis de Chiclayo, reverendo padre Jorge Villegas; y la gerente general de la Concesionaria Vial del Sol (COVISOL), Patricia Sánchez Villafuerte. ¡Más integración, mejores caminos y nuevas oportunidades para Lambayeque! 🇵🇪 Lee también Papa León XIV afirma que el país necesita una Iglesia que escuche, sane y asuma sus errores November 12, 2026

Vía de Evitamiento Papa León XIV reducirá tiempos de traslado

De acuerdo con el MTC, uno de los principales beneficios de esta obra será la reducción del tiempo de desplazamiento entre Chiclayo y Lambayeque, que pasará de aproximadamente 40 a solo 14 minutos. Asimismo, permitirá descongestionar el tránsito en las zonas urbanas y ofrecer una alternativa de circulación más rápida.

La infraestructura también tendrá un papel importante durante la visita apostólica del papa León XIV, debido a que facilitará el traslado de los fieles, visitantes y participantes de las actividades programadas en la región.

En cuanto a su alcance, el proyecto beneficiará a más de 1.3 millones de personas y fortalecerá la integración vial de Lambayeque con Piura, Tumbes y La Libertad.

Obra también permitirá afrontar posibles lluvias por el Fenómeno El Niño

Otro aspecto destacado por el sector es su importancia frente a los riesgos climáticos. Ante posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno El Niño, la vía podrá funcionar como una ruta alterna frente a eventuales inundaciones o afectaciones de las carreteras existentes.

Finalmente, de esta manera, la Vía de Evitamiento Papa León XIV no solo constituye un homenaje al sumo pontífice, sino que también representa una nueva alternativa de conectividad para Lambayeque y otras regiones del norte, al facilitar el desplazamiento de ciudadanos y mercancías.