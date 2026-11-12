Papa León XIV en Perú: estas calles tendrán restricciones vehiculares por misa en Las Palmas

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Santiago de Surco anunció la restricción del tránsito y estacionamiento vehicular en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, debido a la misa que celebrará el papa León XIV el próximo lunes 16 de noviembre.

Municipalidad de Surco anuncia restricciones en las calles

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Municipalidad de Surco informó que las restricciones comenzarán a las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se extenderán hasta las 10:00 p. m. del lunes 16. La disposición fue coordinada con la Policía Nacional del Perú y comprende diversas vías cercanas a la base aérea.

Dicha medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y mantener despejados los accesos al recinto, donde se espera la concentración de más de un millón de personas.

¿Cuáles serán las vías que tendrán restricciones?

La municipalidad exhortó a los conductores a tomar precauciones, evitar las zonas restringidas y utilizar rutas alternas. También pidió a los vecinos colaborar con el personal encargado del ordenamiento vehicular. Las calles y avenidas incluidas en el cierre son:

Av. Jorge Chávez

Jr. Pascual Saco Oliveros

Jr. San Juan

Jr, Juan Soto Bermeo

Jr. Jorge Chamot Biggs

Jr. Pedro de Silva

Jr. Vittore Carpaccio

Jr. Ariadna

Jr. Viña Lariena

Jr. Poseidón

Psj. Géminis

El anuncio se realiza en el marco de los preparativos para la celebración religiosa que encabezará el pontífice en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La actividad congregará a fieles provenientes de distintos puntos del país y será considerada un acontecimiento histórico por la masiva asistencia prevista.

Ante la magnitud del evento, las autoridades buscan reducir la congestión y facilitar el desplazamiento de los asistentes, así como el ingreso de vehículos autorizados y de emergencia. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación y consultar los medios digitales de la institución.

En su comunicado, la Municipalidad de Santiago de Surco pidió disculpas por las molestias que pueda ocasionar la medida y agradeció la colaboración de la población durante esta jornada. La comuna señaló que la coordinación con la Policía Nacional tiene como finalidad preservar la seguridad y el orden en los alrededores del recinto.

Finalmente, esta restricción vehicular anunciada por la Municipalidad de Surco regirá durante aproximadamente 28 horas. Los conductores deberán considerar la disposición desde la noche del domingo hasta el cierre del lunes, especialmente quienes circulen por las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas.