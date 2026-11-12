Papa León XIV afirma que el país necesita una Iglesia que escuche, sane y asuma sus errores

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV presidió la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima, donde exhortó a la Iglesia peruana a fortalecer la comunión, promover la reconciliación y trabajar por una paz basada en el diálogo y la fraternidad. Durante su reflexión, el pontífice recordó su primera llegada al país hace muchos años para servir al pueblo de Dios y señaló que regresa como "padre y hermano en la fe" para animar la difusión del Evangelio.

Nota en desarrollo...