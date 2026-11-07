Ministro de Economía confirma pago de bonos pendientes al personal de la PNP: "Está en el presupuesto público"

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, en entrevista con Exitosa, confirmó que el presupuesto público contempla los recursos necesarios para cumplir con el pago de los bonos pendientes destinados al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente por concepto de Alto Riesgo a la Vida.

Elmer Cuba: Policías cobrarán bonos pendientes

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el personal de la Policía Nacional recibirá los bonos pendientes por concepto de Alto Riesgo a la Vida.

Según precisó, estos compromisos económicos con la institución encargada de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, están considerados dentro de la planificación presupuestaria del Estado.

"Claro, esos se van a pagar, están en el presupuesto público, sin duda. (...) (Entonces a los policías tendrían que decirles que los bonos van a ser pagados) Sí, por supuesto", expresó el ministro Elmer Cuba.

Como se sabe, la bonificación por Alto Riesgo a la Vida contempla un pago mensual de hasta S/2150 para el personal policial de las categorías de oficiales y suboficiales que presta servicios en las zonas comprendidas en esta disposición (declaradas en estado de emergencia).

Confirman bonificación a la PNP por Alto Riesgo a la Vida

El anuncio resulta importante para los agentes que esperan conocer cuándo se concretará el desembolso y bajo qué condiciones se realizará. Pues bien, las declaraciones de Elmer Cuba se da a solo un día de que el ministro del Interior, César Astudillo, asegurara que desde su cartera ministerial se vienen realizando todas las gestiones ante el MEF para cumplir con esta obligación económica con la PNP.

Por otro lado, el ministro de Economía, Elmer Cuba, en su conversación con Exitosa, aprovechó la oportunidad para pronunciarse en contra de un eventual noveno retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), iniciativa que viene siendo planteada en medio de la preocupación por las consecuencias económicas del fenómeno El Niño.

Según precisó, no existe una justificación para aprobar el desembolso de los fondos de pensiones. "Cuál sería el sustento para un retiro? Cero. Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones. Es un sinsentido, ¿no?", indicó.

Balance de los 100 días de gestión del Gobierno

Finalmente, el titular del MEF destacó lo que su cartera ha hecho durante los primeros 100 días del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. En primer lugar, sostuvo que se logró estabilizar Petroperú "porque venía realmente muy complicada". Seguidamente, reveló que han establecido cuatro reformas estructurales que permitirán un crecimiento más rápido de la economía peruana.

De esa forma, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, confirmó, en diálogo con Exitosa, que el presupuesto público contempla el financiamiento para atender los pagos pendientes por concepto de Alto Riesgo a la Vida para el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).