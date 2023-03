Canta: Personal no puede llegar al puesto de salud por colapso de tres puentes de acceso a Arahuay

Difícil panorama. Tras la caída del último huaico sobre la provincia de Canta, tres puentes que conectan a Arahuay con el resto de la zona colapsaron y se encuentran inoperativos. El escenario se complica aún más porque el bloqueo de estas vías impide que el personal de salud pueda llegar a sus puestos de trabajo a día de hoy.

Y es que con la aparición de este nuevo desastre natural sobre el distrito de Santa Rosa de Quives, el tránsito hacia Arahuay quedó restringido para peatones y vehículos debido a los escombros, al lodo y la inundación.

Por esta razón, la técnica en enfermería del puesto de salud de Arahuay, Paulina Huamán Centeno, conversó en exclusiva con Exitosa para dar a conocer más detalles sobre esta situación.

El colapso de estas estructuras llevó al aislamiento a la población de Arahuay. De hecho, según Huamán Centeno, se estima que alrededor de 300 personas están viéndose afectadas por su bloqueo.

"Necesitamos apoyo con maquinarias, combustibles porque no tenemos. Están afectados dos puentes. Aislados estamos", indicó.

Su principal preocupación es que el equipo médico del puesto de salud del distrito ha sido disminuido considerablemente porque los médicos no pueden ingresar a la ciudad. Estos, al ver que no había manera de cruzar los puentes, tuvieron que abandonar el sector.

"La ambulancia no se puede trasladar porque no hay pase. Necesitamos de los puentes. El médico no llegó por el deslizamiento. Mi jefa, que es obstera tampoco puede llegar", contó.