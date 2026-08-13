Capturas de pantalla falsas: cómo evitar estafas cuando una imagen parece demostrar un pago

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las capturas de pantalla pueden parecer una prueba suficiente de un pago, una reserva, un reembolso o incluso una conversación, pero son cada vez más fáciles de manipular.

ESET advierte que confiar únicamente en estas imágenes puede provocar pérdidas económicas y recomienda verificar cualquier operación directamente desde la plataforma, banco o servicio involucrado.

El riesgo de confiar en una prueba digital

Una captura de pantalla puede resultar útil para mostrar lo que apareció en un celular o computadora, pero no necesariamente demuestra que una operación haya ocurrido.

Esta diferencia es especialmente importante cuando se trata de transferencias bancarias, compras por internet, reservas, reembolsos o solicitudes relacionadas con cuentas digitales. Las capturas de pantalla son una herramienta accesible y eficaz para que los estafadores engañen a sus víctimas. Algunos ejemplos son:

Al vender un artículo en un algún marketplace. El comprador envía una captura de pantalla que aparentemente muestra una transferencia exitosa desde una aplicación de pagos o banca en línea. Al confiar, se envía el producto. Luego se descubre que la captura era falsa y nunca se recibe el dinero.

El comprador envía una captura de pantalla que aparentemente muestra una transferencia exitosa desde una aplicación de pagos o banca en línea. Al confiar, se envía el producto. Luego se descubre que la captura era falsa y nunca se recibe el dinero. Un comprador envía una captura que muestra que los fondos solo se liberarán si se pagas un cargo adicional para actualizar una cuenta o acceder a algún servicio similar. Todo es falso y el estafador se queda con ese dinero extra.

para actualizar una cuenta o acceder a algún servicio similar. Todo es falso y el estafador se queda con ese dinero extra. Un estafador sentimental inventa excusas para no verse en persona , envía capturas de pantalla de vuelos reservados que se cancelan misteriosamente. Los estafadores románticos también pueden utilizar capturas de pantalla para convencer de que se les envíe dinero para supuestos tratamientos médicos de emergencia o para cubrir tarifas de visa necesarias para las visitas. Si luego se exige la devolución del dinero, envían una captura falsa como "prueba" de que realizaron el reembolso.

, envía capturas de pantalla de vuelos reservados que se cancelan misteriosamente. Los estafadores románticos también pueden utilizar capturas de pantalla para convencer de que se les envíe dinero para supuestos tratamientos médicos de emergencia o para cubrir tarifas de visa necesarias para las visitas. Si luego se exige la devolución del dinero, envían una captura falsa como "prueba" de que realizaron el reembolso. Si se forma parte de un grupo de WhatsApp sobre inversiones en criptomonedas. Algunos "miembros" comparten capturas de pantalla que aparentemente demuestran que el valor de sus inversiones se está disparando. Sin embargo, ni las ganancias ni las cuentas mostradas existen realmente.

Algunos "miembros" comparten capturas de pantalla que aparentemente demuestran que el valor de sus inversiones se está disparando. Sin embargo, ni las ganancias ni las cuentas mostradas existen realmente. Sin intención se puede ingresar en un sitio fraudulento de comercio electrónico, lleno de imágenes de supuestas reseñas positivas de clientes que pretenden demostrar su legitimidad.

lleno de imágenes de supuestas reseñas positivas de clientes que pretenden demostrar su legitimidad. Se recibe un código para restablecer una contraseña y luego un mensaje de texto, quizá de alguien que suplanta la identidad de un amigo, pidiendo que se le envíe una captura de pantalla del código. Esto puede permitir que los ciberdelincuentes accedan a la cuenta.

Capturas de pantalla falsas

Cómo verificar si un pago es real:

La recomendación principal es sencilla: no entregar un producto, servicio o información sensible únicamente porque alguien envió una captura de pantalla. Algunas recomendaciones para verificar si un pago es real son:

Verifica el pago desde tu propia cuenta:

No abras enlaces enviados para confirmar una operación

Comprueba las reservas directamente con la empresa

Revisa los números de operación

No compartas códigos de seguridad

Confirma los reembolsos directamente

El riesgo no se limita a las transferencias. En grupos de WhatsApp relacionados con inversiones, por ejemplo, pueden circular imágenes que aparentan mostrar grandes ganancias.

Estas capturas pueden utilizarse para generar confianza y convencer a otras personas de entregar su dinero, aunque las cuentas o ganancias mostradas ni siquiera existan.

Otro método consiste en utilizar capturas falsas de vuelos, supuestos tratamientos médicos o trámites de visa para solicitar dinero dentro de estafas sentimentales. Incluso pueden enviarse imágenes que aparentemente demuestran que se realizó un reembolso cuando en realidad nunca ocurrió.

Las capturas de pantalla siguen siendo útiles para documentar lo que aparece en una pantalla, pero no deben confundirse con una prueba definitiva. Antes de entregar un producto, aceptar un reembolso o compartir información sensible, lo más seguro es comprobar la operación directamente en el banco, marketplace, aplicación o institución correspondiente.