Juntos por el Perú niega agenda común con Perú Libre tras reaparición de Vladimir Cerrón

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la reaparición del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, expresó su sorpresa ante las recientes declaraciones del exgobernador y negó de manera categórica que exista una agenda en común con dicha agrupación

Juntos por el perú niega agenda en común

Ernesto Zunini, vocero de la bancada de Juntos por el Perú, afirmó que su agrupación y Perú Libre no comparten una agenda en común. Precisó que durante el proceso electoral tampoco mantuvieron diálogo ni alianzas, y añadió que ni Vladimir Cerrón ni su partido cuentan con representación en el Congreso.

El vocero parlamentario enfatizó que no existe ningún tipo de acercamiento ni coordinación formal con la agrupación liderada por Vladimir Cerrón. Asimismo, desestimó cualquier participación en las actividades recientes del partido y subrayó que Juntos por el Perú mantiene una agenda política independiente y diferenciada de la de Perú Libre.

"Vladimir era el prófugo más buscado del país. No tenemos ninguna invitación para reunirnos con él, no estoy enterado de este evento que está organizando y, la verdad, en este momento no tenemos una agenda en común con Perú Libre. Él no es parte de Juntos por el Perú y tampoco ha sido nuestro aliado en el proceso electoral", detalló.

Respecto al escenario político y electoral, la representación de Juntos por el Perú remarcó que Perú Libre no formó parte de su coalición ni actuó como un aliado estratégico. En su lugar, precisó que compitieron como adversarios en las urnas, por lo que descartan cualquier acuerdo de cooperación legislativa o partidaria en la actualidad.

"Ha sido nuestro adversario y, como tal, Perú Libre merece nuestro respeto, pero con Vladimir Cerrón no tenemos ningún nivel de contacto", indicó Zunini.

Finalmente, la bancada aclaró que, si bien se mantiene un respeto institucional hacia la militancia de Perú Libre como fuerza política, la posición frente a la figura de Vladimir Cerrón es de absoluto distanciamiento. En esa línea, reiteró que no mantiene ni mantendrá ningún canal de comunicación con el exgobernador regional.

Vladimir Cerrón reaparece tras años en la clandestinidad

El exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, reapareció en la vida pública tras permanecer aproximadamente tres años prófugo de la justicia, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la orden de prisión preventiva en su contra.

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Vladimir Cerrón: Yo he estado en el territorio peruano todo este tiempo. Si la Policía no ha podido dar con mi paradero, lejos de ser una burla, más bien ha expuesto la pobre capacidad en la inteligencia electrónica



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El líder de Perú Libre encabezó un evento partidario por el aniversario de su organización junto a su madre, Bertha Rojas, su hermano Waldemar Cerrón y diversos militantes. Su reaparición coincide con el reciente comunicado de la Interpol sobre la suspensión de su orden de captura.

En ese sentido, Ernesto Zunini negó rotundamente que existan metas en común con el partido Perú Libre y además enfatizó que Vladimir Cerrón no es aliado de Juntos por el Perú y que existe distanciamiento con el partido del lápiz.