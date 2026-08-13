Keiko Fujimori anuncia reunión con transportistas y destaca acciones de la policía ante ola de extorsiones

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de Keiko Fujimori ha decidido redoblar los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana mediante una estrategia integral que incluye un diálogo directo con los gremios de transporte, buscando frenar de manera definitiva la creciente ola de extorsiones que afecta gravemente a los trabajadores del sector productivo.

Respaldo policial y estrategia operativa

Fujimori confirmó un mayor respaldo político e institucional hacia los agentes del orden, permitiendo que la Policía Nacional del Perú actúe con mayor firmeza frente a la criminalidad organizada que golpea a las distintas regiones del país.

"Vemos hoy a una policía que está tomando acciones, con un mayor respaldo, no solamente a la Policía Nacional, sino también a las Fuerzas Armadas",anunció.

La mandataria explicó que estas acciones buscan garantizar la tranquilidad de los ciudadanos afectados por la delincuencia, estableciendo además un canal de comunicación directo y permanente con todos los sectores involucrados en el transporte público, quienes han solicitado apoyo ante los recientes incidentes violentos registrados.

El plan diseñado incluye un despliegue reforzado en las zonas consideradas de mayor riesgo, donde el personal policial y las fuerzas del orden trabajarán de manera coordinada para prevenir nuevos ataques, asegurando que los operativos respondan a la exigencia ciudadana de contar con mayor protección.

🔴🔵🚨 #AHORA | Ante la consulta de Exitosa, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que se reunirá con representantes del sector transporte para abordar los constantes ataques extorsivos que vienen afectando a conductores y empresas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/7giOR1Vwql — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2026

Para garantizar la efectividad de estas intervenciones, se han girado instrucciones precisas a las dependencias operativas, con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante cualquier alerta de atentado o cobro de cupos reportado por los gremios afectados.

Coordinación interinstitucional contra sicariatos

Se ha convocado de urgencia al Consejo Nacional de Inteligencia para articular acciones conjuntas junto al sector justicia, respetando siempre su autonomía, con la firme intención de lograr la captura de los delincuentes y sicarios dedicados a las extorsiones en diversas rutas del transporte.

"Estamos viendo algunos resultados por parte de la PNP, están capturando delincuentes", declaró.

El trabajo conjunto entre las diferentes entidades del Estado permitirá consolidar los resultados obtenidos en las últimas semanas, brindando así mayor seguridad y confianza a la ciudadanía en general, mediante el fortalecimiento de la inteligencia operativa necesaria para combatir este grave delito.

🔴🔵🚨 #AHORA | En respuesta a una consulta de Exitosa sobre los recientes ataques contra empresas de transporte, la presidenta Keiko Fujimori señaló que la Policía Nacional del Perú está actuando frente a la criminalidad.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34... pic.twitter.com/h0UGCBl4zC — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2026

Esta política busca atacar las raíces de la delincuencia organizada, implementando medidas que permitan identificar a los responsables de los actos extorsivos, para que luego sean puestos a disposición de las autoridades competentes y enfrenten las sanciones que corresponden según el marco legal vigente actualmente.

Los equipos especializados continúan recopilando información estratégica en las zonas críticas, permitiendo desarticular bandas criminales dedicadas al sicariato y al reglaje, lo cual representa un avance significativo en la lucha frontal que mantiene el Ejecutivo contra la inseguridad urbana.