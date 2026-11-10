Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 10 de noviembre?

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Por ello, conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de hoy, martes 10 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

¿Bajó el dólar? Mantenerse informado sobre el precio de la compra y venta de esa moneda estadounidense en el Perú durante la jornada de este martes, 10 de noviembre, te permitirá tomar mejores decisiones financieras más acertadas.

Si tienes ahorros en esta divisa, conocer su valor también te ayudará cambiar en el mejor momento y evitar pérdidas, ya que recuerda que su comportamiento se ve influenciado por distintos factores locales e internacionales como la ley de oferta y demanda, precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., inestabilidad política o económica local.

Además, el valor de los ahorros o inversiones en dólares varía según la cotización diaria, por lo que conocer el tipo de cambio es clave para realizar operaciones favorables.

En ese sentido, te revelamos cuál es el precio del "billete verde" en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) hoy, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MARTES 10 DE NOVIEMBRE COMPRA VENTA S/3,390 S/3,420

Ayer, lunes 9 de noviembre el dólar americano, en territorio peruano, se encontraba en S/ 3,427 la compra y en S/ 3,433 la venta. Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

¿Dónde consultar el precio del dólar este 10 de noviembre?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), además de estas otras entidades como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). También puedes mantenerte informado sobre el tipo de cambio de esta moneda extranjera en las siguientes entidades:

Banco de la Nación (BN).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Saber el precio del dólar te permite anticipar cambios y tomar decisiones más informadas tanto a nivel personal como empresarial. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en apertura de la jornada de hoy, martes 10 de noviembre.