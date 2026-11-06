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Corte de AGUA en Lima el 7 de noviembre: distritos afectados, zonas y horarios, según Sedapal

Revisa qué distritos de Lima se verán afectados de forma temporal por el corte de agua programado para el sábado 7 de noviembre. ¿Tu zona está en la lista revelada por Sedapal?

Corte de agua el 7 de noviembre en distritos de Lima.
Corte de agua el 7 de noviembre en distritos de Lima. (Composición Exitosa)

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/11/2026

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reporta que tiene corte de agua programado para este sábado 7 de noviembre en algunos distritos de la capital. Conoce cuáles son las zonas que se verán afectadas de forma temporal.

Corte de agua en Lima el 7 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, Sedapal informa que el corte temporal del servicio de agua potable este sábado responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir mejorando la infraestructura de abastecimiento. Entre las acciones técnicas a realizar son la limpieza de reservorios y empalmes de tuberías.

En ese marco, se exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas.

Asimismo, recuerda revisar el cronograma oficial de Sedapal para identificar si tu vivienda está dentro de la lista de las zonas donde se realizará la suspensión temporal del servicio. Si necesitas más información o asistencia durante el corte de agua, puedes comunicarte al Aquafono (01) 3178000.

¿En qué distritos no habrá agua este sábado, según Sedapal?

Para conocer a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el sábado 7 de noviembre:

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Áreas afectadas en Lurigancho

  • Desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en urb. San Antonio de Huampaní, urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa, urb. Huampaní, asoc. Boulevard, asoc. 30 Amigos.

Corte de agua en Puente Piedra

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada, A. H. Laderas de Chillón 2da explanada, urb. Residencial La Ensenada.

En La Molina

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  • Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. El Remanso I y II etapa, conjunto residencial Jorge Chávez, urb. Islas del Sol, urb. Los Sirius I, II y III etapa, asoc. Roardi, asoc. San Francisco, urb. La Molina Vieja II y III etapa.

Ten en cuenta que el cronograma dado a conocer puede variar conforme pasen las horas y el tipo de intervención, por lo que se recomienda revisar el portal oficial de Sedapal para saber si se modificó la lista de los distritos y zonas de Lima que se verán afectados por el corte temporal del servicio de agua potable programado para el sábado 7 de noviembre.

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