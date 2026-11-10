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SMP: delincuentes incendian portón del mercado El Chaco durante ataque registrado por cámaras de seguridad

Dos sujetos llegaron en motocicleta y prendieron fuego al portón del Mercado El Chaco, en San Martín de Porres. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad.

Delincuentes incendian portón del mercado El Chaco
Delincuentes incendian portón del mercado El Chaco (Composición Exitosa)

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/11/2026

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Un grupo de delincuentes atacó con un líquido inflamable el portón del Mercado El Chaco, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, durante la madrugada del último día. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y generó preocupación entre los trabajadores del centro de abastos.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:22 a. m., cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta la cuadra 18 del jirón Chaco, frente al establecimiento. En las imágenes se observa cómo uno de ellos desciende del vehículo y se dirige hacia el portón amarillo del mercado.

Una vez en el lugar, el individuo rocía un líquido inflamable sobre toda la entrada y, posteriormente, se arrodilla para encenderlo con un encendedor. Tras provocar las llamas, regresa rápidamente a la motocicleta, donde su cómplice lo esperaba, y ambos escapan con rumbo desconocido.

Pese al atentado, el Mercado El Chaco atendió con normalidad durante la mañana. Sin embargo, los daños ocasionados por el fuego quedaron evidenciados en el portón de ingreso. Afortunadamente, las llamas no alcanzaron el toldo del establecimiento, pues esto habría podido provocar una tragedia de mayores proporciones.

En declaraciones a Exitosa, un trabajador señaló que nunca antes habían sufrido un ataque de esta naturaleza. Además, aseguró que el mercado no había recibido amenazas de extorsión durante los más de 15 años que lleva trabajando en el lugar.

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"Parece que habían rociado thinner. Yo tengo más de 15 años trabajando de noche aquí y nunca los han extorsionado. Nunca ha pasado nada. Esto es la primera vez (...) ya han puesto la denuncia a la Policía, ya tiene conocimiento, en este mercado de 140 puestos y todos están trabajando con normalidad", indicó.

La denuncia ya fue presentada ante la Policía, que tomó conocimiento de lo ocurrido. Hasta el momento, no se han precisado las causas del atentado ni la identidad de los responsables.

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