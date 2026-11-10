Jesús María: choque entre camioneta y combi deja cinco heridos en cruce de avenidas Brasil y San Felipe

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito entre una camioneta y una combi dejó cinco personas heridas en el distrito de Jesús María. La colisión ocurrió en el cruce de las avenidas Brasil y San Felipe, hasta donde llegaron los bomberos y efectivos policiales para atender la emergencia e iniciar las investigaciones correspondientes.

Conductor no tendría licencia

Tras el impacto, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para auxiliar a los ocupantes de ambas unidades. Los cinco afectados fueron evacuados a las clínicas Aviva y Salamanca, donde recibieron atención médica. Según informó el segundo comandante de la compañía de Bomberos N.° 36, teniente brigadier Carlos La Rosa Bernal, ninguno presentaba lesiones de gravedad.

"Hemos tenido cinco heridos en total que han sido trasladado a la clínica Aviva y clínica, Salamanca (...) ninguno ha sido de gravedad, todos están estables, pero igual están siendo atendidos. Cuando hemos llegado, apenas había ocurrido la colisión entre la combi y el otro auto", declaró para nuestro medio.

Por otro lado, de acuerdo con las primeras informaciones, el conductor de la combi no contaría con licencia de conducir ni con los documentos reglamentarios del vehículo. Además, habría intentado escapar tras el accidente, pero fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional.

El chofer también resultó herido y fue trasladado a una clínica bajo custodia policial, en calidad de detenido. Mientras tanto, se desconoce cuál de los dos conductores habría provocado el choque, por lo que la Policía de Tránsito realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Un triple choque registrado durante la noche de ayer en el kilómetro 50 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de San Bartolo, dejó cinco personas heridas y ocasionó una intensa congestión vehicular. El accidente involucró a tres vehículos y movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos para atender la emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones, el siniestro se habría iniciado cuando una camioneta roja que circulaba de sur a norte perdió el control e invadió el carril contrario. La unidad impactó contra otro automóvil y, debido a la fuerza de la colisión, un tercer vehículo que transitaba por la zona también terminó involucrado.

La magnitud del accidente provocó que varios ocupantes quedaran atrapados entre los fierros retorcidos de las unidades. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre ellas equipos especializados en rescate, que trabajaron para liberar a los afectados y brindarles los primeros auxilios.