León XIV en Lima: conoce las rutas del papamóvil y los desvíos vehiculares por su visita

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, brindó detalles sobre el recorrido que realizará el papa León XIV en el papamóvil por la Plaza de Armas y el plan de desvíos vehiculares que se aplicará en el Centro Histórico de Lima.

Recorridos por el centro de Lima y visita a Las Nazarenas

El pontífice recorrerá avenidas del centro de la capital los días 11 y 12 de noviembre. Abordará el papamóvil en Breña y el Centro Cívico, y visitará al Señor de los Milagros.

Lima se prepara para recibir al papa León XIV, quien llegará al Perú la tarde del miércoles 11 de noviembre. La organización de la visita anunció los trayectos que realizará hacia Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas, precisando qué tramos recorrerá en vehículo cerrado y cuáles a bordo del papamóvil.

Miércoles 11: desde Breña hasta Palacio

Tras aterrizar en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, el pontífice se trasladará en automóvil cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Según monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita, existirá la posibilidad de que el público pueda verlo durante ese desplazamiento.

El cambio al papamóvil se realizará en la basílica María Auxiliadora, situada en la avenida Brasil, en Breña. Desde allí, continuará por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, y el jirón Conde de Superunda, hasta Palacio de Gobierno. Allí recibirá la bienvenida y se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori.

Jueves 12: recorrido desde el Centro Cívico

En su segunda jornada, León XIV saldrá de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, en un vehículo cerrado rumbo al centro de Lima. Abordará el papamóvil en el Centro Cívico.

La ruta continuará por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, y el jirón Conde de Superunda, hasta llegar a la Plaza de Armas. Este trayecto permitirá a los fieles acompañar su paso por las calles de la capital.

Oración ante el Señor de los Milagros

Durante el recorrido del jueves, el Papa hará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas para rezar ante el Señor de los Milagros. Después, se reunirá con los obispos y encabezará la hora media en la Catedral. La agenda continuará a las 11:30 horas con el encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano, en la Plaza de Armas.

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, detalló en Exitosa el recorrido del papamóvil por la Plaza de Armas y los desvíos vehiculares previstos en el Centro Histórico.