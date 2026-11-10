Selva peruana soportará temperaturas de hasta 38 °C: Senamhi alerta a 11 provincias de seis regiones por intenso calor

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La selva peruana registrará un nuevo incremento de las temperaturas durante esta semana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de nivel naranja ante el pronóstico de condiciones cálidas de moderada a fuerte intensidad para este martes 10 y miércoles 11 de noviembre, con valores que podrían alcanzar los 38 °C en algunas zonas del país.

De acuerdo con el organismo meteorológico, la selva centro soportará temperaturas diurnas de entre 28 °C y 38 °C , mientras que en la selva sur los registros oscilarán entre los 32 °C y 37 °C. Estas condiciones podrían generar una mayor sensación de calor durante las horas de mayor exposición solar.

El aviso contempla a 11 provincias distribuidas en seis regiones, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente durante las actividades al aire libre y los desplazamientos bajo el sol.

¿Qué regiones de la selva alcanzarán temperaturas de hasta 38 °C?

Según el pronóstico del Senamhi, las condiciones de calor intenso se presentarán en localidades de Ayacucho, Cusco, Junín, Madre de Dios, Pasco y Ucayali. En total, son 11 provincias comprendidas dentro del aviso meteorológico.

Las jurisdicciones consideradas son las siguientes:

Ayacucho: Huanta y La Mar.

Huanta y La Mar. Cusco: La Convención.

La Convención. Junín: Chanchamayo y Satipo.

Chanchamayo y Satipo. Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tahuamanu.

Tambopata, Manu y Tahuamanu. Pasco: Oxapampa.

Oxapampa. Ucayali: Atalaya y Purús.

🌡️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 10 al 11 de noviembre, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la selva. ✅ Asimismo, se prevé escasa cobertura nubosa durante el día, el aumento de la radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/dDBzBCTE9V https://t.co/GqHRPyeM2K November 9, 2026

Además del incremento de las temperaturas, el organismo advirtió que se espera escasa cobertura nubosa durante el día. Esta condición favorecerá una mayor incidencia de radiación ultravioleta (UV), por lo que la exposición prolongada al sol podría representar un riesgo para la población.

A ello se sumarán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde. Por este motivo, se recomienda prestar atención a las condiciones meteorológicas durante ambas jornadas.

¿Qué recomienda Indeci ante el incremento del calor?

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas y la exposición a la radiación solar.

Entre las principales medidas figura el uso de bloqueador o protector solar cuando las personas deban permanecer al aire libre. También aconseja utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta para proteger la piel y los ojos de los efectos de los rayos solares.

Asimismo, la institución recomienda evitar la exposición directa al sol y beber abundante líquido durante el día para mantener una adecuada hidratación, especialmente en las horas de mayor temperatura.

Otras medidas incluyen mantener una buena ventilación dentro de las viviendas y los centros de labores, además de utilizar prendas de vestir de colores claros, que permitan sobrellevar mejor las condiciones cálidas.

En conclusión, el incremento de las temperaturas en la selva exige adoptar medidas preventivas durante este martes y miércoles. La población de las 11 provincias bajo aviso deberá mantenerse informada sobre los reportes del Senamhi y seguir las indicaciones de Indeci para evitar complicaciones por el calor y la radiación ultravioleta.