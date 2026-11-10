Marcha de transportistas HOY, 10 de noviembre: ¿qué universidades tendrán clases virtuales en Lima?

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La marcha de transportistas convocada para hoy, martes 10 de noviembre, no solo tendrá repercusiones en el servicio de transporte público, sino también en las actividades académicas de Lima Metropolitana. Ante las dificultades que podrían presentarse durante los desplazamientos, diversas universidades e instituciones educativas anunciaron medidas para evitar que sus estudiantes y docentes se vean perjudicados.

La movilización fue convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyos integrantes buscan exigir respuestas concretas al Gobierno frente a los constantes ataques, amenazas y extorsiones que afectan a los trabajadores del sector. Como parte de esta protesta, más de 50 empresas de transporte suspenderán temporalmente sus operaciones.

Frente a este escenario, las instituciones educativas adoptaron diferentes disposiciones. Algunas optaron por desarrollar sus actividades de manera remota, mientras que otras mantendrán las clases presenciales, pero brindarán facilidades a quienes tengan inconvenientes para llegar a sus respectivos campus.

¿Qué universidades tendrán clases virtuales HOY?

Entre las instituciones que anunciaron cambios en su programación académica se encuentra la Universidad Ricardo Palma (URP), que dispuso que todas las clases correspondientes a este martes 10 de noviembre se desarrollen de manera virtual. La decisión fue comunicada por su Vicerrectorado Académico y comprende las actividades previstas para el semestre académico 2026-II.

Por su parte, la Universidad César Vallejo dispuso que las clases presenciales programadas para el martes 10 de noviembre se desarrollen de manera virtual en sus campus de Ate, Callao, Lima Centro, Lima Este y Los Olivos.

Otra institución que adoptará esta modalidad es el Británico. El centro de enseñanza de idiomas informó que todas las clases presenciales programadas en sus sedes de Lima pasarán a desarrollarse virtualmente durante esta jornada.

Asimismo, la institución anunció la suspensión de la atención presencial en su biblioteca y de las actividades culturales previstas para la fecha. También permanecerán cerradas temporalmente las Galerías de Miraflores. No obstante, los recursos digitales de su biblioteca y la central telefónica continuarán funcionando con normalidad.

La medida también será adoptada por la Universidad Privada del Norte (UPN), así como por la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que se sumarán a las instituciones que modificarán el desarrollo de sus actividades académicas ante las posibles complicaciones de transporte durante la jornada.

Estas medidas buscan reducir la necesidad de desplazamientos en una jornada en la que el servicio de transporte público podría experimentar restricciones debido a la participación de numerosas empresas en la protesta.

¿Qué universidades mantendrán las clases presenciales?

Por otro lado, algunas instituciones decidieron continuar con sus actividades académicas presenciales, aunque establecieron medidas de flexibilidad para los integrantes de sus comunidades educativas.

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) informó que mantendrá sus clases y demás actividades académicas según lo programado. Sin embargo, brindará tolerancia en los horarios de ingreso para los estudiantes que experimenten dificultades durante sus traslados.

Una disposición similar fue anunciada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), que otorgará facilidades a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos que puedan registrar retrasos debido a los problemas de movilidad.

En ambos casos, se solicitó considerar las posibles complicaciones para llegar a los campus y evitar que estas afecten el desarrollo de las actividades previstas.

Por su parte, la comunidad universitaria deberá mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación de cada institución, debido a que las disposiciones pueden variar según las circunstancias de la movilización.

En conclusión, la marcha de transportistas de hoy provocará modificaciones en la rutina académica de distintas instituciones de Lima. Por ello, los estudiantes deben verificar la modalidad de sus clases y las disposiciones de sus respectivas universidades antes de desplazarse, a fin de evitar inconvenientes durante esta jornada.