EMAPE despliega dos cisternas para retirar agua acumulada en bypass Pachacútec tras nueva garúa

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante una nueva garúa registrada en Lima, EMAPE desplegó dos cisternas para realizar trabajos de succión y evacuación del agua acumulada en el bypass Pachacútec, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, en Lima Sur.

EMAPE despliega acciones de limpieza ante intensas lluvias

De acuerdo con la información difundida por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), cada una de las unidades cuenta con una capacidad de 5,000 galones y viene realizando labores para retirar el agua empozada en esta importante vía, con el objetivo de evitar mayores complicaciones para los conductores y peatones que transitan por la zona.

Estas acciones se desarrollan luego de las precipitaciones registradas en distintos sectores de la capital, que han generado acumulación de agua en algunos puntos de Lima Sur y dificultades para el desplazamiento vehicular.

"Ante una nueva garúa registrada en Lima, dos cisternas de EMAPE, cada una con capacidad de 5,000 galones, realizan trabajos de succión y evacuación del agua acumulada en el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo", señaló la publicación.

Alcalde pidió ejecución de la obra en favor de los afectados

Asimismo, EMAPE informó que, por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, los equipos y el personal operativo de la institución permanecen desplegados en diferentes sectores de Lima Sur para atender las zonas afectadas por las precipitaciones.

"Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, los equipos y el personal operativo de EMAPE se mantienen desplegados en Lima Sur para atender los puntos afectados por las precipitaciones y recuperar la transitabilidad", expresó la institución.

En ese sentido, las labores de intervención buscan retirar el agua acumulada y recuperar las condiciones de transitabilidad, especialmente en aquellos puntos donde las lluvias y garúas generan aniegos que pueden representar un riesgo para los usuarios de las vías.

Latente problemática

La inundación del bypass en el distrito es un hecho recurrente por las lluvias que se vienen registrando a causa del fenómeno El Niño. Dicho empozamiento es originado por la falta de un sistema que permita que el agua no genere estancamiento y perjudique a los conductores.

Finalmente, EMAPE indicó que continuará desplegando sus equipos y recursos operativos en Lima Sur para atender las incidencias ocasionadas por las precipitaciones, realizar trabajos de succión y evacuación del agua acumulada y recuperar la transitabilidad en los sectores afectados, como parte de las acciones previstas ante las nuevas garúas registradas en la capital.