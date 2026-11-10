Accidente vehicular en la Vía de Evitamiento genera intensa congestión: tráfico llega hasta puente Santa Rosa

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según informó Lima Expresa, la acumulación de vehículos se extiende hasta el puente peatonal Santa Rosa, generando complicaciones para los conductores que circulan por esta importante arteria de la capital.

La situación fue reportada durante la mañana de este martes 10 de noviembre y se mantiene a la espera de mayores detalles sobre lo ocurrido y las posibles afectaciones al tránsito.

Siniestro vehicular provoca congestión en la Vía de Evitamiento

A través de sus redes sociales, Lima Expresa informó sobre la emergencia y advirtió a los usuarios de la vía que se registra una importante acumulación de vehículos en dirección al sur.

Las imágenes de las cámaras de monitoreo muestran largas filas de unidades que avanzan con dificultad, mientras la congestión alcanza varios tramos de la autopista, hasta llegar al puente peatonal Santa Rosa.

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