Corte de agua en distritos de Lima el 6 de noviembre: ¿cuáles son las zonas afectadas, según Sedapal?

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte temporal del servicio de agua potable sorprenderá a los vecinos de Lima el viernes 6 de noviembre. Conoce cuáles son los distritos de Lima que se verán afectados, según el último reporte de Sedapal.

Corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo según Sedapal?

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, dio a conocer una lista preliminar de las zonas de la capital que se verán afectadas con la interrupción temporal del servicio de agua potable programado para este viernes 6 de noviembre.

De acuerdo al cronograma, que podría variar conforme pasen las horas, el corte de agua responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras labores que permitan mejorar la infraestructura de abastecimiento.

Se aconseja revisar la lista de sectores que no contarán con el recurso hídrico por determinadas horas, dependiendo de la intervención a realizar y también se recomienda almacenar agua con anticipación, además de tener en cuenta el número del Aquafono (01) 317-8000.

¿Qué distritos que no tendrán agua el viernes? Zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes 6 de noviembre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en A. H. Huaycán zona Z, UCV 233, 233B, 233C, 233E, 235. Afecta el R-1 ALA.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Manuel González Prada, A. H. La Florida, A. H. Ampliación comité 24, A. H. Casuarinas, A. H. José C. Mariátegui sector Vallecito Bajo mzs. 83, 84A, 97, 98, comité 42, A. H. José C. Mariátegui 3era etapa mzs. 10R, S10B, 102, 103, Z, 93A, X10, Y10, P. J. San Gabriel Vallecito Bajo, A. H. Nuevo Amanecer, A. H. Virgen del Carmen.

Corte de agua en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. San Juan Bautista, APV Cabo Linares Rojas, U. Pop. Ciudad de Lima, urb. Alameda del Pinar 1ra etapa, urb. El Álamo, urb. El Pinar parcela C II etapa, urb. El Pinar.

Sectores afectados en el Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Las Flores de San Juan de Amancaes, A. H. Las Colinas de San Juan de Amancaes, A. H. Pampa de San Juan de Amancaes parte alta B, A. H. Proyecto Integral 3ra zona, A. H. San Juan de Amancaes, A. H. San Juan de Amancaes II etapa.

En ese sentido, recuerda tomar tus precauciones ante el corte de agua programado por Sedapal para el viernes 6 de noviembre. La interrupción del suministro alcanzará sectores de al menos cuatro distritos de Lima, según el reporte dado a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa.