20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima el sábado 21 de noviembre. Revisa el cronograma e identifica qué zonas se verán afectadas y los horarios de la interrupción temporal del servicio.

Corte de agua este sábado: ¿cuál es el motivo, según Sedapal?

Este sábado 21 de noviembre de 2026, se tiene previsto la suspensión temporal del servicio de agua potable en determinadas zonas de la capital. De acuerdo al comunicado de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, la medida responde por trabajos de mantenimiento preventivo.

Entre las labores técnicas a realizar en áreas específicas están la limpieza de reservorios y empalmes de tuberías con el objetivo de optimizar la calidad del suministro y la distribución del recurso hídrico a sus usuarios.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar las acciones preventivas necesarias para que sus hogares no se vean afectados con el corte de agua, como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios. Recuerda que la interrupción no será en un distrito en su totalidad sino en calles, jirones, urbanizaciones y asentamientos humanos en horarios escalonados.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua el 21 de noviembre?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este sábado 21 de noviembre:

En el Rímac

Horario del corte de agua: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m.

de agua: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. Áreas afectadas: A. H. Cerro Palomares, barrio Santa Rosa, P. J. El Altillo, P. J. Los Ángeles.

A. H. Cerro Palomares, barrio Santa Rosa, P. J. El Altillo, P. J. Los Ángeles. Motivo de la interrupción: Limpieza de reservorio.

Recuerda que el cronograma de Sedapal puede variar conforme pasen las horas, dependiendo del tipo de intervención a realizar. Por ello, se aconseja revisar las plataformas oficiales de la empresa para saber si varió la programación con anticipación.

Recomendaciones ante el corte de agua

Ante la suspensión temporal del servicio de agua potable, Sedapal también pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte de agua. No solo ello, también se pone a disposición los siguientes consejos:

Almacenamiento anticipado del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.

del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas. Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

De esa forma, hasta el cierre de esta nota, Sedapal anuncia que determinadas zonas del distrito del Rímac se verán afectadas por el corte de agua este sábado 21 de noviembre. Recuerda que revisar el cronograma de la interrupción programada, te permitirá anticiparte a la medida y tomar tus precauciones.