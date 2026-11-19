19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu hogar no tendrá electricidad el viernes? Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 20 de noviembre, según el cronograma de Pluz Perú. Revisa las zonas exactas y horarios de interrupción y reposición de servicio.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

De acuerdo con la programación de Pluz Perú, la suspensión temporal del servicio este viernes responde a trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la calidad del servicio eléctrico este viernes.

En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas. Asimismo, la empresa les exhorta revisar el cronograma oficial para identificar las zonas exactas en que será el corte de luz, así como los horarios de la interrupción del servicio eléctrico.

Corte de luz el 20 de noviembre: distritos y zonas afectadas

Para evitar inconvenientes y saber si tienes una interrupción del servicio programada para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este viernes 20 de noviembre.

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. Biohuerto Torre Blanca mzs. B, C, D, E, asoc. Viv. San Pedro Torre Blanca mzs. A, B, C, asoc. Agrop. Torreblanca mzs. A, B, C, D, E, asoc. Villa Huerto de Carabayllo mz. Ñ, asoc. de Pos. Parcela Agro Industriales anexo comunal 11 Torre Blanca mz. C, anexo 11 Torre Blanca mzs. A, B, C, LL, asoc. Pro. Viv. Agropecuaria mz. B.

hasta las 5:00 p. m. en asoc. Biohuerto Torre Blanca mzs. B, C, D, E, asoc. Viv. mzs. A, B, C, asoc. Agrop. Torreblanca mzs. A, B, C, D, E, asoc. Villa Huerto de Carabayllo mz. Ñ, asoc. de Pos. Parcela Agro Industriales anexo comunal 11 Torre Blanca mz. C, anexo 11 Torre Blanca mzs. A, B, C, LL, asoc. Pro. Viv. Agropecuaria mz. B. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Sol de Carabayllo V etp. mzs. A, C, E, F, G, H, asoc. de Viv. Los Suyos El Reposo de Carabayllo mzs. E, I, urb. Las Praderas de Carabayllo mzs. C, K, asoc. de Viv. Los Suyos mz. I.

En San Miguel

Pluz Perú anuncia que el corte de luz también se efectuará en los siguientes sectores del distrito de San Miguel, desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. el 20 de noviembre:

Sin electricidad el 20 de noviembre: programación.

En San Martín de Porres / Los Olivos

Programación de corte de luz el 20 de noviembre.

En Ventanilla

Desde las 2:00 p. m. hasta las 4:00 p. m. en A. H. Oasis sct. III Pachacútec mzs. C, D, E, F, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, A. H. San Pablo Pachacútec mzs. E, F, H, I, J, A. H. sector Cerro Cachito mzs. O, S, T, A. H. Mini Parque Industrial Cerro Cachito mzs. A, C, E, T. Además, Pluz Perú precisa qué otras zonas de este distritos se verán afectados por el corte de luz el viernes:

Áreas donde será el corte de luz.

Corte de luz en Pueblo Libre

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en calle Juan Acevedo cdras. 4, 5, 6, 8, calle Santa Isabel cdras. 5, 6, calle Daniel Hernández cdras. 10, 11, 12, jr. Carlos Vidal cdras. 2, 3, parque Colmenares cdra. 1, parque Sta. Isabel cdra. 1, parque Leyte de Ribero cdra. 1, jr. Salamanca cdra. 1, jr. Sta. Isabel cdra. 6.

Recuerda que el corte de luz el 20 de noviembre no afectará a todos los vecinos de estos distritos de Lima y el Callao, sino únicamente a las calles, urbanizaciones y manzanas incluidas en el cronograma de Pluz Perú, que te revelamos en esta nota de Exitosa.