20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un diálogo exclusivo con Exitosa, el premier Luis Galarreta anunció la aprobación de un decreto contra acciones terroristas y señaló que se implementará un padrón para identificar a quienes participen en este tipo de organizaciones criminales.

Decreto legislativo contempla acciones terroristas

"Ayer, entre los cuatro decretos legislativos que se han aprobado, hay uno que precisamente habla de las acciones terroristas", afirma.

Bombas e incendios vinculados a extorsiones

"Porque cuando hay una bomba para extorsionar y hay incendios, esas son acciones terroristas, claro, porque hay un fin de lucro. Porque esta gente tiene un fin de lucro", precisa.

Crearán padrón para identificar a involucrados

"Ayer se ha aprobado un decreto para tener claro que todos los que participan en esas acciones van a ser parte de estas organizaciones criminales, que se va a abrir un padrón como debió hacerse hace tiempo", sostiene.

Gobierno asegura que continuará avanzando

"La gente tiene que tener tranquilidad. La presidenta ha dado una línea a todos los que estamos abajo de ella. Vamos avanzando, los delincuentes están actuando así para hacer ver que no se está avanzando", agrega.

Nota en desarrollo...