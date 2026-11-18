18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Por más de 10 horas sin agua potable? Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio y en qué horarios, de acuerdo al último reporte de Sedapal.

¿Por qué será el corte de agua el 19 de noviembre?

Si vives en Lima o el Callao ten en cuenta el reciente anuncio de Sedapal: ¡corte de agua programado para este jueves! De acuerdo a la empresa, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento del servicio.

Recuerda que la interrupción del servicio no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas y horarios escalonados. En ese marco, se aconseja tomar medidas preventivas como almacenar agua con anticipación.

Asimismo, ten en cuenta que si deseas realizar consultas sobre la suspensión del servicio o reportar incidencias durante el periodo de interrupción puedes comunicarte con Sedapal a través de su línea Aquafono, llamando al número (01) 317-8000.

Cronograma de corte de agua: zonas de Lima afectadas

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital para esta semana, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este jueves 19 de noviembre:

Áreas afectadas en San Isidro

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Los Rosales, urb. San Isidro, Cercado.

Desde las 12 m. hasta las 11:30 p. m. en urb. San Isidro. Cuadrante: av. Arequipa, av. Javier Prado Oeste, calle Los Sauces, jr. Almirante Martín Guisse, jr. Pedro Conde, jr. Mariscal Miller, jr. Joaquín Bernal, jr. Carlos Alayza y Roel av. Julio César Tello.

Corte de agua en Puente Piedra

Sedapal también precisa que el corte temporal del servicio de agua potable se realizará en las siguientes zonas del distrito de Puente Piedra este jueves:

Programación del corte de agua.

Interrupción del servicio en Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en comunidad campesina Las Viñas de Media Luna, A. H. Violeta Correa de Belaúnde, A. H. Herta La Campiña de Cajamarquilla sector B. Además, de los siguientes sectores que se ven en la imagen:

Zonas donde será el corte de agua el jueves.

En La Molina

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en Coop. Vivienda Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa, asoc. Piedra Viva, urb. Sol de La Molina III etapa, asoc. Los Arbolitos, asoc. Piedra Viva.

En San Juan de Lurigancho

Áreas de SJL donde será el corte de agua.

En Villa El Salvador

Corte de agua en VES por limpieza de reservorios.

Zonas afectadas en Lurín

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. Julio C. Tello.

Sectores afectados en La Victoria

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Santa Catalina. Cuadrante: calle Juan Arce, av. Esteban Campodónico, calle Carlos Villarán, calle Solidaridad, av. Javier Prado Oeste , av. Paseo de la República (Vía Expresa).

, av. Paseo de la República (Vía Expresa). Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en P. J. Matute, urb. Balconcillo, urb. Montecarlo, urb. La Pólvora, urb. Santa Catalina. Cuadrante: av. Palermo, av. Las Américas, Prol. Parinacochas, av. Canadá.

De esa manera, Sedapal revela, hasta el cierre de esta nota, que al menos ocho distritos de Lima y el Callao se verán afectados por el corte de agua programado para el 19 de noviembre. Recuerda que la programación puede variar dependiendo del tipo de intervención.