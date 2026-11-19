19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consulta los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua pogramado por Sedapal para este viernes 20 de noviembre. ¿Tu zona se quedará sin servicio? ¿En qué horario será la interrupción?

¿Por qué habrá corte de agua el 20 de noviembre?

Este viernes 20 de noviembre, habrá un nuevo corte temporal del servicio de agua potable en determinadas zonas de la capital. De acuerdo al último reporte de Sedapal, que debes tener en cuenta que puede variar conforme pasen las horas, la interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo.

El objetivo de las labores técnicas a realizar en el suministro es seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios y mejorar la infraestructura de abastecimiento. Ante esta medida, recomiend a sus usuarios a tomar medidas previsionales con anticipación para reducir el impacto del corte de agua.

Según el aviso, el corte de agua será en áreas específicas y no en un distrito en su totalidad, así como en horarios escalonados. Por ello, se aconseja revisar detenidamente el cronogama para verificar si tu hogar o negocio está dentro de la lista de los que verán afectados.

Corte de agua en zonas de Lima: horarios de interrupción

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas en la capital para esta semana, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este viernes 20 de noviembre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Huaycán zona Z. UCV 236B-233E Ampliación Santa Rosa.

Corte de agua en La Molina

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. Portada del Sol de La Molina I etapa, asoc. El Cascajal, urb. El Valle, cobertura R-8E.

Zonas afectadas en San Juan de Lurigancho

Sedapal también precisa que el corte de agua afectará los siguientes sectores del distrito de San Juan de Lurigancho desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. este viernes, por lo que aconseja tomar medidas preventivas desde ya:

Interrupción del servicio de agua potable.

Sin servicio por horas en San Juan de Miraflores

Programación de corte de agua.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. La Alborada 2da etapa, A. H. Bellavista, A. H. Chavinillo, A. H. Corazónd e Jesús, A. H. Tiwinza, A. H. Virgen del Pilar, A. H. Vista Alegre de Zapallal, asoc. Comunidad de Residentes San Agustín de Canin, asoc. de Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste, asoc. de Viv. Santa Patricia de Puente Piedra, C. H. Kuelap, C. P. Girasoles de Zapallal Oeste, C. P. San Miguelito, C. P. Zapallal Oeste.

Finalmente, ten en claro que el corte de agua este viernes 20 de noviembre no será en un distrito en su totalidad, sino será únicamente en las calles, urbanizaciones y manzanas incluidas en el cronograma de Sedapal, que te revelamos en esta nota de Exitosa.