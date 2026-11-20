20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del debate parlamentario sobre el presupuesto público para el año 2027, el diputado Javier Castro se pronunció sobre las medidas de austeridad impulsadas en el Congreso de la República y aseguró que se consiguió reducir S/750 millones en gastos institucionales para orientar estos recursos hacia la ejecución de obras públicas.

Javier Castro destaca recorte de S/750 millones en gastos

Durante su intervención ante el Parlamento Nacional, el legislador explicó que esta reducción se consiguió mediante dos ajustes presupuestales: uno inicial de S/350 millones y otro posterior de S/400 millones.

De esta manera, defendió la necesidad de modificar las prioridades en la administración de los fondos públicos y procurar que el dinero del Estado responda a las demandas de los ciudadanos.

"Reducimos 750 millones de gastos para derivarlo para obras", afirmó Castro al explicar el resultado de las medidas que destacó durante su participación.

El diputado también hizo énfasis en la importancia de garantizar servicios básicos para las familias que todavía carecen de infraestructura adecuada , especialmente en materia de agua potable y alcantarillado.

"Todo puede faltar menos el agua que dignifica al ser humano en la tierra y en nuestro país", expresó, al remarcar que este servicio debe ocupar un lugar central en las decisiones de inversión pública.

Cabe precisar que las cifras oficiales del Congreso distinguen entre el recorte de casi S/450 millones respecto de la propuesta inicial del presupuesto legislativo para 2027 y la devolución de más de S/300 millones al Tesoro Público durante la actual gestión. Por ello, ambos conceptos deben diferenciarse al evaluar el ahorro mencionado por el parlamentario.

Diputado cuestiona presupuestos que dejaron obras inconclusas

Otro de los puntos abordados por Javier Castro fue la continuidad de los proyectos de inversión pública. El legislador cuestionó que en anteriores decisiones presupuestales se aprobaran partidas insuficientes para determinadas obras, situación que posteriormente habría generado paralizaciones y la necesidad de solicitar recursos adicionales para culminarlas.

En ese sentido, sostuvo que el Estado debe evitar comprometer dinero en nuevas iniciativas sin garantizar primero el financiamiento necesario para terminar los proyectos que ya se encuentran en ejecución.

El parlamentario consideró que la planificación presupuestal debe contemplar todas las etapas de una obra, desde su aprobación hasta su culminación, con el objetivo de evitar que las inversiones queden abandonadas o requieran constantes modificaciones para continuar.

Asimismo, vinculó esta necesidad con las demandas de las regiones, donde el acceso al agua potable y al alcantarillado sigue siendo una de las principales necesidades de numerosas familias.

El reto será convertir el ahorro en infraestructura

Las declaraciones del diputado se producen durante el debate del presupuesto público de 2027 , que contempla aproximadamente S/266 506 millones. En este escenario, el legislador defendió que la reducción de gastos debe traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía.

Sin embargo, el desafío estará en precisar qué partidas fueron recortadas, cómo se distribuirán los recursos y cuáles serán los proyectos que recibirán financiamiento.

De esta manera, el planteamiento de Castro pone sobre la mesa la importancia de vincular la austeridad institucional con resultados verificables. El verdadero alcance de los S/750 millones anunciados dependerá de que los recursos identificados se traduzcan en obras financiadas, servicios básicos y proyectos efectivamente culminados.