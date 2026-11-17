17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte programado del recurso hídrico en algunos distritos de la capital. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida este miércoles 18 de noviembre.

¿Por qué será el corte de agua el 18 de noviembre?

Este 18 de noviembre habrá una nueva interrupción temporal del servicio de agua potable. De acuerdo a Sedapal, el corte se efectuará en determinados horarios en zonas específicas de Lima debido a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios y empalmes de tuberías para seguir mejorando la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, la empresa exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas desde ya para no verse sorprendidos con la falta de este recurso desde temprano.

En caso el servicio no se restablezca en el horario programado, Sedapal informa que los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano. También se aconseja no solo juntar agua con anticipación en recipientes limpios, sino revisar el cronograma oficial para identificar si tu hogar o vivienda se verá afectado.

Distritos de Lima donde será el corte de agua: horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este miércoles 18 de noviembre:

Áreas afectadas en San Miguel

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. El Campillo, urb. Bartolomé Herrera, urb. Huertecilla, urb. Orbea, urb. Pando 4ta etapa, urb. Pando 5ta etapa, urb. Pershing, urb. San Miguelito, urb. Santa Florencia. Cuadrante: av. La Marina, jr. Echenique, jr. José Salas, jr. Ayacucho, av. Universitaria y todas las calles interiores.

En San Antonio de Huarochirí

Corte de agua en Huarochirí.

En San Juan de Lurigancho

Sedapal también revela que el corte de agua también afectará las siguientes zonas del distrito ubicado en Lima Este, desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. este miércoles 18 de noviembre:

Programación de corte de agua.

Zonas afectadas en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en las siguientes áreas del distrito de Villa María del Triunfo, según el último reporte de Sedapal. Recuerda que la lista puede variar conforme pasen las horas dependiendo del tipo de intervención a realizar:

Corte de agua.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Altos del Nuevo Amanecer, A. H. 12 de Diciembre, A. H. Jazmines de Palalo, A. H. Kennedy Alto, A. H. José Carlos Mariátegui, A. H. Nuevo Amanecer, A. H. Santa Rosa I, A. H. Santa Rosa II - Centro La Milla, A. H. Señor de los Milagros, A. H. Vista Alegre A y B, APV José C. Mariátegui, urb. Valdivieso.

Corte de agua en Lurigancho

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines lotización Cajamarquilla.

En ese sentido, Sedapal anuncia que, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, habrá corte de agua en al menos seis distritos de Lima. Recuerda que la programación puede variar respecto a los distritos en que se efecturá la medida este 18 de noviembre.