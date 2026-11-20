20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin electricidad este sábado? Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados por el corte de luz programado para el 21 de noviembre, según el último reporte de la empresa Pluz Energía.

Corte de luz el 21 de noviembre: ¿cuál es el motivo en Lima y Callao?

De acuerdo al comunicado, Pluz Energía ejecutará labores de mantenimiento en sectores específicos de Lima y Callao. Por ello, habrá corte de luz programado este sábado 21 de noviembre, por lo que no solo pide la comprensión a sus usuarios, sino que les exhorta a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Recuerda que la interrupción del servicio eléctrico no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas, por lo que se aconseja revisar detenidamente el cronograma para saber si tu vivienda o negocio se verá afectado o no con la medida.

Cronograma del corte de luz este sábado: zonas y horarios

Para tener en cuenta el corte del suministro eléctrico y saber si tienes una interrupción programada para este fin de semana, puedes ingresar al siguiente enlace de Pluz Energía. A continuación te presentamos qué zonas de Lima y Callao son las que figuran en la lista y no contarán con electricidad este sábado 21 de noviembre:

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 8:20 a. m. hasta las 6:30 p. m. en asoc. de Prop. Mallorca de Carabayllo mzs. A, B, C, D, E, F, asoc. Viv. Virgen del Pilar de Carabayllo mzs. A, B, C, D, E, F, G, asoc. Prop. Villa Sol de Carabayllo mzs. A, B, Pro. Viv. Valle Saron mzs. A, B, C, D, E, asoc. del Prog. Viv. Las Almendras mzs. A, B, C, asoc. Viv. Res. Los Laureles mz. AP. urb. El Doral de Torreblanca mzs. 22, 23, 24, urb. Torreblanca III etp. mzs. 12, 15, 19, 20, 22, 23, 24.

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 4:00 a. m. en av. A. Wiese cdra. 3, jr. Callao cdra. 1, psje. Olaya cdra. 1, jr. Huallaga cdras. 1, 2, psje. Olaya C/jr. Huallaga, jr. Ucayali cdras. 1, 2, jr. de la Unión cdra. 4, jr. Carabaya cdras. 2, 3.

Zonas afectadas en Pueblo Libre

Pluz Energía reveló que las siguientes áreas del distrito de Pueblo Libre se verán afectadas por la interrupción temporal del servicio eléctrico programado para este sábado, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.:

Corte de luz en Pueblo Libre.

Corte de luz en el Callao

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Los Ferroles, calle Punta Pescador cdra. 1, urb. Lotización Industrial Santo Domingo Bocanegra mzs. A, B, calle Bahía Los Ferroles cdra. 3.

En Los Olivos

Programación del corte de luz el 21 de noviembre.

Sin electricidad el sábado en zonas de Barranca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Ferrocarril cdra. 1 y 2, calle Andrés de Los Reyes cdra. 2, 3 y 4, pasaje Ferrocarril, calle Los Laureles, urb. El Olivar mz. E y D.

En ese sentido, ante el anuncio del corte de luz programado para el 21 de noviembre en al menos seis distritos de Lima y el Callao, Pluz Energía exhorta a sus usuarios a tomar medidas preventivas.