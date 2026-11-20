20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Galarreta, en exclusiva con Exitosa, destacó la participación de la presidenta Keiko Fujimori en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y sostuvo que el Perú puede mantener relaciones comerciales con China, al igual que Estados Unidos (EE. UU.), priorizando los intereses económicos nacionales.

Premier defiende participación de Keiko Fujimori en APEC 2026

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, intervino en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del APEC 2026, en Shenzhen, donde pidió a las economías de Asia-Pacífico ponerse del lado del Perú para responder mejor a los efectos adversos del fenómeno El Niño.

Para ahondar más sobre la participación de la mandataria en APEC, el premier Luis Galarreta brindó declaraciones exclusivas en el programa 'Hablemos Claro', destacando, en primer lugar, que la presencia de Keiko Fujimori en este evento, permite reforzar la imagen del Perú como un actor clave en el comercio internacional y abrir nuevas oportunidades para diferentes sectores productivos.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros no solo defendió la presencia de Keiko Fujimori en APEC, sino que reiteró que con ello queda claro que "Perú abre sus puertas a todo el mundo", no solo a EE. UU., sino también a China y otros países que busquen invertir en el país en beneficio de la ciudadanía.

"EE. UU. hace negocios con China y nosotros también, no tenemos que negar eso. Creo que la participación de la presidenta Fujimori, de poner a Perú en el centro de APEC (...) ha sido muy importante", expresó en su diálogo con el programa 'Hablemos Claro'.

Perú busca mantener vínculos comerciales con China y EE. UU.

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del premier Luis Galarreta fue la importancia de no limitar las relaciones económicas del Perú a un solo país. En ese sentido, defendió la posibilidad de mantener vínculos comerciales con China y Estados Unidos, considerando que ambos mercados representan oportunidades para el desarrollo económico nacional.

Además, durante la entrevista con Exitosa, resaltó que Perú firmó un acuerdo de libre comercio con Tailandia, que permitirá a nuestro país fortalecer relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de acceso de los productos peruanos al mercado del sudeste asiático.

"Las donaciones que trae (Keiko Fujimori tras su participación en APEC), el tratado de libre comercio con Tailandia que abre un nuevo mercado, es importante", precisó el premier Galarreta.

Galarreta sobre reacción del papa León XIV al viaje de Keiko a APEC

Finalmente, el premier Luis Galarreta se pronunció sobre los cuestionamientos que surgieron por el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Asia durante los últimos días de la visita del papa León XIV al Perú.

El jefe del Gabinete aseguró que el sumo pontífice conocía los motivos de la ausencia de la mandataria y que, lejos de mostrarse incómodo, le expresó sus buenos deseos a Keiko Fujimori. Con ello, dejó en claro que el líder de la Iglesia católica no se molestó por no ver a la jefa de Estado en el día de su despedida.

En ese sentido, el premier Luis Galarreta defendió la participación de Keiko Fujimori en APEC 2026, destacando que el Gobierno busca aprovechar los espacios de diálogo con países como China y EE. UU., sin dejar de lado los intereses nacionales.