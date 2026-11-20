20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las micro y pequeñas empresas afectadas por el fenómeno El Niño 2026-2027 podrán extender el plazo de pago de sus créditos respaldados por Impulso Myperú. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó disposiciones para facilitar esta medida, dirigida a negocios que operan en departamentos con ámbitos declarados en emergencia.

La disposición permite modificar préstamos existentes, pero no representa una entrega de dinero ni un nuevo financiamiento. Cada solicitud será evaluada por la entidad financiera o cooperativa que concedió el crédito original.

¿Quiénes podrán acceder?

Podrán solicitar el beneficio las mypes con créditos vigentes del programa que desarrollen actividades en departamentos que comprendan zonas declaradas en emergencia por afectaciones o peligro inminente asociados a El Niño.

La reprogramación podrá realizarse por única vez. Cumplir con estas condiciones no garantiza la aprobación automática, pues la decisión corresponderá a la institución que otorgó el préstamo.

Ampliaciones de hasta 12 meses

En el supuesto general, los créditos podrán ampliarse hasta nueve meses. Para las empresas de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola , la extensión podrá alcanzar los 12 meses, previa evaluación.

El plazo total, contado desde el desembolso original, no podrá superar los 81 meses para el primer grupo ni los 84 meses para los sectores mencionados. Ambos límites incluyen la ampliación autorizada.

Periodo de gracia y fecha límite

También podrá concederse un periodo de gracia parcial de hasta tres meses, durante el cual se pagarán únicamente intereses y comisiones. Este tiempo estará incluido en la ampliación, no se añadirá a ella.

Las operaciones deberán aprobarse y formalizarse hasta el 30 de abril de 2027. Presentar la solicitud no será suficiente: el beneficiario tendrá que aceptar el nuevo cronograma dentro del plazo establecido.

La garantía estatal mantendrá su porcentaje original y se extenderá sobre el capital pendiente. Asimismo, la reprogramación no supondrá perder automáticamente el Bono al Buen Pagador, cuya continuidad dependerá del cumplimiento de las condiciones aplicables.