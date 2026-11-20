20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reveló en exclusiva con Exitosa que el Ejecutivo viene realizando las coordinaciones necesarias para que alias 'Jolín', señalado como presunto cabecilla de 'La Nueva Jauría', sea recluido en la Base Naval del Callao tras su captura en Ecuador y posterior traslado al Perú.

Gobierno coordina traslado de alias 'Jolín' a la Base Naval

Durante la entrevista, el premier explicó que esta posibilidad fue conversada con la presidenta de la República y el ministro de Defensa, quien actualmente se encuentra a cargo de las gestiones correspondientes para concretar el eventual internamiento del detenido en dicho establecimiento penitenciario.

"Este delincuente, por lo menos como el Pulpo, el Pulpo está en la base, en la base naval, y habrá que hacerle su espacio seguro a este delincuente", manifestó Galarreta al referirse a las medidas que se vienen evaluando para evitar que el presunto criminal continúe operando desde una prisión convencional.

Asimismo, indicó que ya sostuvo conversaciones con el titular de Defensa para avanzar con este procedimiento. Según precisó, también se vienen desarrollando gestiones con las autoridades ecuatorianas para agilizar el proceso de expulsión del detenido hacia territorio peruano.

"Hoy día en la mañana le escribí que está ya el tema de la expulsión exprés caminando, ya el ministro Estudio se está encargando, ayer hablamos con el vicecanciller para que hable con el canciller ecuatoriano, y acá, por el lado de la base naval, el ministro de Defensa está haciendo las coordinaciones", detalló el jefe del gabinete.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta señaló que se realizan las coordinaciones para que alias 'Jolín', presunto cabecilla de 'La Nueva Jauría', sea recluido en la Base Naval tras su captura en Ecuador y posterior traslado al Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 20, 2026

Premier cuestiona corrupción dentro de los penales

Durante el diálogo, Galarreta también expresó su preocupación por la presunta infiltración de organizaciones criminales en el sistema penitenciario peruano. El premier sostuvo que existirían actos de corrupción que permiten a determinados internos mantener privilegios y continuar dirigiendo actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.

En ese sentido, señaló que las autoridades buscan recuperar el control de las cárceles mediante diferentes medidas de seguridad y fiscalización. Como ejemplo, mencionó los controles militares implementados en los accesos del penal El Milagro, en La Libertad, donde, según indicó, se han presentado cuestionamientos relacionados con estos procedimientos.

"Porque las cárceles, tú te das cuenta, nos deben haber dado la noticia también Exitosa, por ejemplo, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría de gente que trabaja decentemente en el INPE, le he conversado contigo, pero hay gran corrupción, se ha penetrado el crimen", sostuvo.

El premier agregó que anteriormente algunos delincuentes habrían conseguido introducir objetos y acceder a beneficios irregulares dentro de los penales, situación que les permitía mantener sus operaciones criminales.

Galarreta reconoció que recuperar el control del sistema penitenciario no será un proceso inmediato, pero aseguró que el Gobierno continuará impulsando acciones para combatir las redes delictivas. La eventual reclusión de alias 'Jolín' en la Base Naval forma parte de estas coordinaciones, mientras avanzan los procedimientos para concretar su retorno al Perú.