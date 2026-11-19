19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), publicó un ranking de universidades públicas y privadas del Perú. El periodo comprendido dentro de la evaluación corresponde a los años 2023-2024. Conoce cuáles son las instituciones que lideran la lista.

Sunedu publica ranking de universidades públicas y privadas

A través de sus plataformas digitales, Sunedu publicó un nuevo ranking de universidades públicas y privadas del Perú. El informe permite conocer el desempeño de las instituciones de educación superior a nivel nacional, a partir de indicadores relacionados con la formación académica, la investigación científica y su capacidad institucional.

#NotaDePrensa 📰 Para la elaboración del ranking de universidades públicas y privadas, se establecieron tres ámbitos de evaluación: formativo, investigación y capacidad institucional. Conoce más ➡️ https://t.co/FFfa8vEbAr November 18, 2026

¿Qué aspectos se tomaron en consideración?

Para la elaboración de esta clasificación, la entidad estableció tres ámbitos de evaluación. El primero corresponde al formativo, que representa el 38,57 % de la ponderación total; el segundo es investigación, con el 51,43 %; mientras que la capacidad institucional equivale al 10 % restante.

Entre los principales indicadores considerados figuran la proporción de docentes con grado de doctor, la relación entre estudiantes y profesores, así como la tasa de continuidad de estudios. También se evaluó el impacto de las publicaciones científicas, la cantidad de investigaciones indexadas según su nivel de citación y la proporción de publicaciones de alta calidad.

Ránking de las mejores universidades públicas y privadas

Posición Institución Puntaje 1 Universidad Peruana Cayetano Heredia 100,00 2 Universidad de San Martín de Porres 77,86 3 Pontificia Universidad Católica del Perú 77,76 4 Universidad de Ingeniería y Tecnología 63,10 5 Universidad Científica del Sur S.A.C. 56,92 6 Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L. 53,57 7 Universidad César Vallejo S.A.C. 50,84 8 Universidad del Pacífico 48,94 9 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. 46,22 10 Universidad Católica de Santa María 43,72 11 Universidad Ricardo Palma 39,59 12 Universidad Señor de Sipán S.A.C. 39,14 13 Universidad Peruana Unión 38,33 14 Universidad de Piura 37,17 15 Universidad ESAN 36,92 16 Universidad de Lima 34,03 17 Universidad Privada del Norte S.A.C. 31,57 18 Universidad Continental S.A.C. 30,27 19 Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C. 29,19 20 Universidad Católica San Pablo 28,98

De acuerdo con la entidad, este documento constituye una herramienta de información y análisis que permite comparar el desempeño de las universidades mediante criterios vinculados con la calidad de la formación académica, la producción científica y el desarrollo institucional.

Finalmente, con la publicación de estos resultados, la Sunedu busca dar a conocer la lista de mejores universidades públicas y privadas para que contribuya a la toma de decisiones y al seguimiento de la educación superior en el país.