Minedu brinda 9 mil becas para especialización en liderazgo y gestión educativa

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministero de Eduación ortogará 9 mil becas de formación para directivos y especialistas de las direcciones regionales de Educación (DRE/GRE) y de las unidades de gestión educativa local (UGEL) a nivel nacional.

La propuesta tiene como finalidad reforzar las competencias de los responsables de la administración educativa y mejorar las estrategias orientadas al aprendizaje de los escolares.

Capacitación para líderes educativos

La iniciativa contempla el Diplomado en Liderazgo y Gestión Territorial Basada en Evidencias para el Logro de Aprendizajes, programa que comenzará el 24 de agosto. La convocatoria está destinada a directores y especialistas de gestión pedagógica de las DRE y GRE, además de directores, jefes y especialistas de las UGEL.

El proceso formativo estará a cargo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Minedu, mediante un acuerdo con la Fundación Romero.

Diplomado en Liderazgo y Gestión Territorial Basada en Evidencias para el Logro de Aprendizajes

La capacitación tendrá una extensión de 18 semanas y 389 horas académicas, bajo un sistema híbrido que incluirá sesiones virtuales en vivo, actividades autónomas, tutorías y ejercicios prácticos aplicados a las realidades de cada jurisdicción.

¿En qué consiste el programa? ¿Cuenta con respaldo?

El diplomado estará dividido en cinco módulos, que abordarán aspectos vinculados con el liderazgo, la programación estratégica, la conducción pedagógica, el manejo adecuado de recursos y el empleo de información para la toma de decisiones.

El objetivo es que los participantes incorporen estas herramientas a sus labores y puedan optimizar la gestión educativa en sus respectivas localidades.

Entre las ventajas de participar destaca la certificación conjunta para quienes completen de manera satisfactoria el programa. El reconocimiento será entregado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Fundación Romero y el Minedu.

Diplomado en Liderazgo y Gestión Territorial Basada en Evidencias para el Logro de Aprendizajes

Asimismo, el convenio contempla la implementación de futuras iniciativas de especialización, con la intención de incrementar paulatinamente el número de trabajadores del sector beneficiados.

Con esta propuesta, el Minedu pretende fortalecer el liderazgo educativo territorial, impulsar decisiones sustentadas en información y contribuir a una atención más eficiente de las necesidades de las comunidades educativas en las distintas regiones del país.