¿Cambios en Migraciones? Gobierno de Keiko Fujimori oficializa a nuevo superintendente

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una resolución suprema, este 12 de agosto se oficializó a un nuevo superintendente de Superintendencia Nacional de Migraciones que iniciará su labor aprobada por el Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Nuevo superintendente de Migraciones

La designación fue oficializada este miércoles mediante la Resolución Suprema N.° 223-2026-IN, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El dispositivo establece el nombramiento de Luis Fares Yunis Herrera al frente de la entidad encargada de gestionar la política migratoria y los servicios relacionados con el control de ingreso y salida de personas del país.

En ese sentido, la medida impuesta en la Resolución Suprema, se da en la gestión de Keiko Fujimori y del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, en el marco de las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo para la conducción de los organismos.

El poder Ejecutivo designó hoy a Luis Pares Yunis Herrera en el cargo de Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

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Ingreso luego de la renuncia de Juan Ramiro Alvarado

Dicha medida fue aplicada luego que se oficializó la salida de Juan Alvarado del cargo de superintendente. Una vez presentada su renuncia y concluido su tiempo en la institución estatal, el puesto quedo libre para la designación de Luis Yunis Herrera.

Con esta modificación, Luis Yunis Herrera asumirá la conducción de Migraciones, entidad que cumple un papel central en la administración de los procesos migratorios, así como en el control y registro de ciudadanos nacionales y extranjeros que ingresan o salen del territorio peruano.

¿Quién es Luis Fares Yunis Herrera?

El nuevo superintendente es abogado colegiado y cuenta con experiencia en investigación criminal, derecho administrativo, análisis político y gestión estratégica. También, ha trabajado más de dos décadas para la Policía Nacional del Perú en unidades especializadas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones es un organismo adscrito al Ministerio del Interior y tiene entre sus principales funciones la emisión de documentos migratorios, la atención de procedimientos para ciudadanos extranjeros y la gestión de información vinculada al movimiento migratorio.

Como parte del cambio en la titularidad de la institución, fue necesaria la presencia de una resolución suprema, documento que permite al Ejecutivo formalizar la designación y salida de quien ocupa la máxima responsabilidad de la entidad.

De esta manera, el Gobierno de Keiko Fujimori incorpora a Luis Yunis Herrera a la administración pública en el cargo de superintendente dentro del sector Interior, mientras que Juan Ramiro Alvarado Gómez culmina su gestión al frente de Migraciones tras la aceptación de su renuncia.