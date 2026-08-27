Corte de LUZ en Lima y Callao el 28 de agosto: conoce los distritos afectados y horarios de suspensión

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian corte de luz programado para el viernes 28 de agosto en Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afectados y cuáles serán los horarios de la suspensión temporal del servicio, según el comunicado de Pluz Perú.

Corte de luz en distritos de Lima y Callao: Cronograma oficial

Corte programado de energía eléctrica se ejecutará el viernes en diversos puntos de la capital, debido a las labores de mantenimiento que realizará la empresa Pluz Perú con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad para evitar averías futuras en el suministro.

En ese sentido, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas en sus hogares, en caso se encuentre dentro de la lista de las zonas que se verán afectadas con el corte del servicio.

Zonas afectadas y horarios del corte de luz el 28 de agosto

Recuerda que la suspensión temporal no será en un distrito en su totalidad. Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán luz el viernes 28 de agosto:

Sectores afectados en Los Olivos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. 19 de Mayo mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, urb. Parque Naranjal mzs. A3, B3, D3, E3.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. La Planicie mzs. A1, A2, A3, A4, A5, A6.

hasta las 5:00 p. m. en urb. La Planicie mzs. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Desde las 9:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. en A. H. Nueva América mzs. A, D, E, F, G, psje. Las Flores cdra. 1, av. Túpac Amaru cdras. 22, 23, 102.

En Breña

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en av. Tingo María cdras. 10, 12, 13, jr. Tarapoto cdras. 10, 11, jr. Restauración cdras. 12, 13, 14, psje. Las Cautivas cdras. 2, 3, 4, psje. Saenz Peña cdra. 1, calle Pilcomayo cdras. 2, 4, 5, 6, jr. Pastaza cdras. 6, 7, jr. Orbegoso cdras. 12, 13, jr. Napo cdra. 9, jr. Chamaya cdras. 10, 11, 12, jr. Centenario cdras. 12, 13, calle Gral. Vidal cdras. 10, 11, jr. Independencia cdra. 10, av. Venezuela cdras. 17, 18.

Áreas afectadas en Comas

Habrá corte de luz en Comas el viernes 28 de agosto.

Sin luz en Puente Piedra y el Callao

Áreas afectadas por el corte de luz.

En San Martín de Porres

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. San Germán av. Germán Aguirre cdras. 7, 8, jr. Ramírez Peña cdra 1, jr. Benjamín Quiroga cdra. 3, calle Carlos Cabrera cdras. 7, 8, calle Fermín Santana cdras. 1, 2, calle Guillermo Zúñiga cdra. 8, calle Jesús Vera Fernández cdras. 7, 8, calle Rogelio Saldaña cdras. 1, 2, calle K mz. J, calle M mz. K calle 10 mz. T, calle 11 mz. U, calle 13 mz. V, calle Delgado Neyra cdra. 1, jr. Celestino Ávila Godoy mz. H1.

Ante el anuncio de corte de luz programado para el viernes 28 de agosto que afectará algunos distritos de Lima y el Callao, Pluz Perú insta a los vecinos a revisar si su zona exacta aparece en el cronograma y tomar las previsiones necesarias.