Senamhi alerta que Lima registrará temperaturas de hasta 29 °C entre el 27 y 31 de agosto

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en los próximos días Lima Metropolitana registrará un incremento en la temperatura alcanzando hasta los 29 °C.

Lima Metropolitana incrementará su temperatura

Este pronóstico de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM) parte de un nuevo aviso meteorológico que estará vigente entre el jueves 27 hasta el lunes 31 de agosto que refiere que en la región costa la temperatura diurna se incrementará.

Cabe señalar que ello está relacionado a las altas temperaturas del mar frente a la costa peruana debido al Niño Costero y a su vez por el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico (APS).

Además, de acuerdo con los Avisos Meteorológicos N° 335 y 336 así como especialistas, las condiciones atípicas vendrán acompañadas de baja nubosidad, alta radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora hacia horas de la tarde.

Los distritos que se verán afectados por las altas temperaturas en Lima

En el preciso caso de Lima Metropolitana, el organismo especifica que aquellos distritos localizados cerca al litoral presentarán temperaturas nocturnas entre 18 °C y 20 °C así como temperaturas diurnas que oscilarán entre 24 °C y 27 °C.

En contraposición, distritos ubicados lejos del litoral como es el caso de Ate, La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho las temperaturas oscilarían entre 18 °C y 29 °C, con la eventualidad de que estás podrían ser superiores.

Probable presencia de brillo solar y chubascos en la sierra y selva

Se estima también que haya una presencia de brillo solar especialemente durante el mediodía. Pese a ello se avizora que las condiciones características del invierno persistirán a través de ocurrencia de neblinas y lloviznas durante las primeras horas de la mañana sobre todo en aquellas zonas que se ubican cercanas al litoral nacional.

En tanto, en las regiones sierra y selva, cabe la posibilidad de que se presenten chubascos aislados de ligera intensidad principalmente en horas de la tarde.

Desde el 27 de agosto hasta el 31 de agosto, Lima Metropolitana registrará un incremento de temperatura que alcanzará los 29 °C de acuerdo a un reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Este aviso meteorológicos se basa en que en la región costa la temperatura diurna aumentará.